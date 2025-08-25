Hyundai Bayon 1.2lt 79PS – Δοκιμή: Προσιτό, άνετο, με καλό εξοπλισμό

Ένα μοντέλο που αρχικά απόρησα γιατί ήρθε να προστεθεί στη γκάμα της Hyundai, το Bayon, τελικά πήρε τη θέση του στην αγορά.

Δημιουργήθηκε για να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του i20, με το οποίο μοιράζεται πολλά κοινά, όπως το κόκπιτ, το οποίο είναι αυτούσιο, αλλά και μηχανικά μέρη, και του Kona.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Hyundai θέλησε με το Bayon να κρατήσει πελατειακό κοινό, καθώς με τόσα crossover που κατασκευάζονται -εντάσσονται, πλέον, όλα στην κατηγορία των SUV- υπάρχει σκληρός ανταγωνισμός.

Έτσι, στα 4,18μ. μήκος, μπόρεσε να παρουσιάσει ένα λίγο μεγαλύτερο αμάξωμα από το i20, με ίδιο πλάτος στα 1,775μ. και ίδιο ύψος στα 1,450μ., αλλά αύξησε την απόσταση από το έδαφος στα 16,5εκ., ώστε να του δώσει υπερ-υψωμένη υπόσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανέγγιχτο παραμένει και το μεταξόνιο των 2,58μ., κάτι που τονίζει τη σχετική άνεση της καμπίνας. Μη ξεχνάμε ότι είναι ένα μοντέλο που κατατάσσεται στην κατηγορία B των supermini.

Με εξευγενισμένο σχεδιασμό, όμορφο και επιθετικό μπροστά, διακρίνεται από την κομψή, νέα φωτεινή υπογραφή Seamless Horizon φώτων ημέρας, με την οριζόντια μπάρα. Οι δε προφυλακτήρες εμπρός και πίσω φέρουν ποδιές σε χρώμα αλουμινίου, που σε συνδυασμό με τα μαύρα περιμετρικά προστατευτικά και τις μπάρες οροφής, τονίζουν τον crossover χαρακτήρα του μοντέλου.

Το τελείωμα του πίσω μέρους σε σχήμα Σ είναι κάτι μοναδικό και το κάνει να ξεχωρίζει ιδιαίτερα στο δρόμο, με το μαύρο στοιχείο στην πόρτα και τη μαύρη αεροτομή.

Στην καμπίνα, όπως προανέφερα, αν έχεις μπει σε i20 νομίζεις ότι μπήκες σε μια άλλη μια έκδοσή του. Τέτοια ομοιότητα, αλλά στο βωμό της μείωσης του κόστους παραγωγής όλα γίνονται.

Ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών και μια ίδιου μεγέθους κεντρική οθόνη αφής για το σύστημα ενημέρωσης / ψυχαγωγίας, διαμορφώνουν μία κομψή high-tech εμφάνιση που πλαισιώνεται από εσωτερικό LED φωτισμό.

Καλής ποιότητας τα πλαστικά και αναπαυτικά τα καθίσματα με σκουρόχρωμες ταπετσαρίες, με τους επιβάτες να κάθονται σχετικά ψηλά.

Τρίτος ενήλικας δεν θα βολευτεί εύκολα πίσω, ενώ επαρκή για 4 άτομα είναι τα 411 λίτρα του πορτ-μπαγκάζ.

Οι επιβάτες θα βρουν θύρες USB για φόρτιση και μικρούς ακόμα αποθηκευτικούς χώρους, για ένα άνετο ταξίδι, ενώ φέρει και όλα τα χαρακτηριστικά συνδεδιμότητας για Apple CarPlay και Android Auto.

Κάτω από το καπό φιλοξενείται ένα τετρακύλινδρο μοτέρ, ατμοσφαιρικό 1.2lt, χωρίς υβριδική υποβοήθηση. Με 79 ίππους ισχύ και 113 Nm ροπή, προφανώς δεν έχεις ένα σπορ επιδόσεων αυτοκίνητο, αλλά ένα απλό, καθημερινό μοντέλο που σε απαλλάσσει από τα τέλη κυκλοφορίας, ενώ κυκλοφορεί ελεύθερα και στον Δακτύλιο της Αθήνας. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα αλλά θα το εξετάσω σύντομα.

Τα 13,5 δευτ. επιτάχυνσης στα 0-100 χλμ./ώρα, υποδηλώνουν ότι το αυτοκίνητο προορίζεται για ένα μέσο οδηγό χωρίς απαιτήσεις επιδόσεων, με την τελική ταχύτητα των 165 χλμ./ώρα να μη χρειάζεται να τη φτάσεις.

Με τη μέση κατανάλωση να μην υπερβαίνει πολύ τα 6,5 λίτρα στα 100 χλμ., θα δεις και οικονομία στην τσέπη σου.

Ξεκινάς ομαλά και αλλάζεις τις σχέσεις στο 5άρι μηχανικό κιβώτιο, χωρίς να φτάνουν οι στροφές στο κόκκινο.

Την οικογένεια θα τη μεταφέρει καλά, και ο ημιάκαμπτος άξονας πίσω δεν προβληματίζει στην άνεση. Ίσως να τον καταλάβουν οι πίσω επιβάτες σε τμήματα δρόμου και ανωμαλίες εδάφους.

Η Hyundai προικίζει το Bayon 1.2lt – 79PS με μπόλικο εξοπλισμό ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού και οι τιμές ξεκινούν από 18.990 ευρώ.