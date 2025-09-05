Driveit

Hyundai: Ετοιμάζει το πρώτο compact EV της μάρκας IONIQ

Το Concept THREE θα αποκαλυφτεί στην IAA Mobility 2025 στο Μόναχο
hyundai-concept-three-iaa-mobility-2025
Δημήτρης Μπαλής

Η μάρκα IONIQ, που ουσιαστικά είναι μια οικογένεια ηλεκτρικών οχημάτων στη γκάμα της Hyundai, διευρύνεται με ένα ακόμα μοντέλο.

Προς το παρόν θα έχουμε το πρωτότυπο Concept THREE, στη Διεθνή Εκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου, 9-14 Σεπτεμβρίου, που θα αποτελέσει τον προπομπό του πρώτου compact EV concept της μάρκας IONIQ.

Η συμμετοχή της Hyundai στη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου της Ευρώπης, σηματοδοτεί την επιστροφή της στις Διεθνείς Εκθέσεις Αυτοκινήτου μετά από τέσσερα χρόνια.

Στην εικόνα του μοντέλου, το πλευρικό του προφίλ φανερώνει τη σχεδιαστική γλώσσα της Hyundai, Art of Steel. Η εκφραστική πλαϊνή όψη αποτελεί επίσης μια προεπισκόπηση της Aero Hatch, μιας νέας τυπολογίας που επαναπροσδιορίζει τη σιλουέτα ενός συμπαγούς ηλεκτρικού οχήματος.

Περισσότερα θα αποκαλυφθούν την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου.

