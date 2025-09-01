Hyundai: Φόρτιση με ρομπότ και Τεχνητή Νοημοσύνη

Αυτό που η Hyundai προετοίμαζε από καιρό, το εφαρμόζει τώρα στην πράξη.

Ο κορυφαίος Κορεάτης κατασκευαστής, προχώρησε σε συνεργασία με το Διεθνές Αεροδρόμιο Incheon της Σεούλ, ώστε να προσφέρει φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων χρησιμοποιώντας ρομπότ αυτόματης φόρτισης (ACR) που βασίζονται σε Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το ACR διαθέτει πιστοποίηση ασφαλείας για την περαιτέρω ενίσχυση των επιπέδων άνεσης και ασφάλειας των υπηρεσιών του αεροδρομίου, επεκτείνοντας τον τομέα ρομποτικής του ομίλου Hyundai.

Αυτή η συνεργασία θα χρησιμεύσει ως σημαντικό ορόσημο στην ανάδειξη των πρακτικών οφελών των μελλοντικών τεχνολογιών κινητικότητας, συνδυάζοντας τις δυνατότητες ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης του Hyundai Motor Group με την εκτεταμένη επιχειρησιακή εμπειρία της Incheon International Airport Corporation, που επεκτείνει και μετατρέπει το «Incheon Airport 4.0 Era» σε «Κόμβο Αεροπορικής Καινοτομίας Τεχνητής Νοημοσύνης».

Σημειώνουμε ότι το ACR έχει ήδη λάβει πιστοποίηση CE πληρώντας τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξασφαλίζοντας ασφαλέστερη χρήση για τους πελάτες.

Επίσης, η Hyundai θα παρέχει λύσεις hardware και software υποστηρίζοντας τη βελτιστοποίηση της κατασκευής και της απόδοσης του ACR και παράλληλα θα προσφέρει έξυπνες λύσεις στάθμευσης.