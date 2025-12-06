Hyundai: Η επαναστατική πλατφόρμα ρομπότ αυτόνομης κινητικότητας

Ο όμιλος Hyundai Motor παρουσίασε το MobED (Mobile Eccentric Droid), την πρώτη πλατφόρμα ρομπότ κινητικότητας μαζικής παραγωγής που αναπτύχθηκε από το Robotics LAB του ομίλου Hyundai, στη Διεθνή Έκθεση Ρομπότ 2025 (iREX 2025) στο Τόκιο της Ιαπωνίας.

Το MobED εισάγει μια πρωτοποριακή προσέγγιση στη λειτουργικότητα της ρομποτικής, η οποία ορίζεται από τρεις πυλώνες: Προσαρμοστική Κινητικότητα (υλικό), Διαισθητική Αυτονομία (λογισμικό) και Άπειρο Ταξίδι (εφαρμογές).

Το MobED φέρνει επανάσταση στην κινητή ρομποτική με τον πρωτοποριακό έκκεντρο μηχανισμό του, επιτρέποντας τον ακριβή έλεγχο της στάσης του σώματος και την απρόσκοπτη προσαρμοστικότητα στο έδαφος. Αυτά τα χαρακτηριστικά επαναπροσδιορίζουν την κίνηση σε ποικίλες επιφάνειες, με την υποστήριξη της μηχανικής αυτοκινητοβιομηχανικού επιπέδου του ομίλου.

Ο μηχανισμός έκκεντρου ελέγχου σταθεροποιεί ενεργά την πλατφόρμα ρυθμίζοντας δυναμικά τη στάση και το ύψος σε ανώμαλες ή κεκλιμένες επιφάνειες.

Η πλατφόρμα προσαρμόζεται εύκολα σε ποικίλα περιβάλλοντα, από στενά εσωτερικά μονοπάτια έως τραχιά εξωτερικά εδάφη.

Η MobED διαθέτει αυτόνομη πλοήγηση βασισμένη σε τεχνητή νοημοσύνη, και αισθητήρες σύντηξης κάμερας LiDAR.

Τα μοντέλα MobED Pro και MobED Basic έχουν προγραμματιστεί για πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2026.