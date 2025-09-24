Hyundai i30 Fastback 1.5 Hybrid – Δοκιμή: Μια πρόταση που ξεχωρίζει και με σπορ πινελιές

Όταν έχεις καιρό να καθίσεις χαμηλά στη θέση του οδηγού, όπως τώρα στο Hyundai i30 fastback N Line, με τόσα υπερυψωμένα SUV που οδηγώ τελευταία, καθώς το 60 και πλέον τοις εκατό των πωλήσεων είναι τέτοια αμαξώματα, μάλλον αισθάνεσαι κάπως περίεργα.

Προσωπικά θα έλεγα και ευχάριστα, διότι έρχεται πιο κοντά στην άσφαλτο και ειδικά αν πρόκειται για μια σπορτίφ έκδοση που μπορείς να έχεις και επιδόσεις, τότε η ευχαρίστηση μετατρέπεται σε συγκίνηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχοντας στη διάθεσή μου το Hyundai i30 fastback στην έκδοση N Line που χαρακτηρίζεται από σπορτίφ πινελιές, η συγκατοίκηση ήταν εξαιρετική. Και λέω συγκατοίκηση διότι πέρασα πολλές ώρες μαζί του, σε ταξίδια και ειδικά στα Καλάβρυτα πηγαίνοντας προς την Αγία Μαύρα, με τις φωτογραφίες να είναι από εκείνο το μέρος.

Το Hyundai i30 το γνωρίζουμε πάνω από 15 χρόνια και κάθε φορά μάς εκπλήσσει με το στυλ και τα χαρακτηριστικά του. Οι Κορεάτες το σχεδιάζουν στην Ευρώπη, στο κέντρο της Φρανκφούρτης και το στήνουν με βάση τα γούστα του Ευρωπαίου οδηγού, που δεν θέλει να οδηγεί αυτοκίνητα βάρκα – γιαλό, αλλά με ξεκάθαρο πάτημα στο δρόμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σχεδίαση του αυτοκινήτου που δεν είναι 5θυρο hatchback, αλλά fastback τριών όγκων, με επιμηκυμένο πίσω τμήμα, προσωπικά τυγχάνει της εκτίμησής μου και δεν θα βρεις άλλα του είδους στην αγορά, οπότε ξεχωρίζεις στο δρόμο.

Η δυναμική μάσκα με την υπογραφή N Line, τα μαύρα τελειώματα στα μαρσπιέ, οι μαύροι καθρέπτες, η πίσω αεροτομή που δημιουργείται στην πόρτα και ο μαύρος διαχύτης με την κόκκινη γραμμή, δημιουργούν ένα καλόγουστο σύνολο.

Προσεγμένη η καμπίνα, με μαλακά πλαστικά στο πάνω μέρος του ταμπλό, μπάκετ καθίσματα με δέρμα και αλκαντάρα, φυσικοί διακόπτες χειρισμού μαζί με αφής στην οθόνη των 10,25 ιντσών για τα πολυμέσα, πίνακα με αναλογικά όργανα και αρκετές θήκες, συνθέτουν το εσωτερικό. Άνετο μπροστά, όχι τόσο πίσω και για τρίτο ενήλικα, με ηλιοροφή που χαρίζει φωτεινότητα και σχετικά χαμηλό ύψος για την άνεση των κεφαλιών. Όμως δεν προβληματίζει ιδιαίτερα, όπως μου είπαν αυτοί που κάθονταν πίσω.

Καλό το πορτ-μπαγκάζ με τα 450 λίτρα όγκου, θα εξυπηρετήσει σε ταξίδι και η συνδεσιμότητα του συστήματος ενημέρωσης / ψυχαγωγίας θα αρέσει στους νεότερους σε ηλικία.

Τα 140 άλογα του κινητήριου συστήματος είναι μια χαρά, καθώς προέρχονται από έναν turbo κινητήρα βενζίνης 1.5lt, που συνεπικουρείται από 48V ήπιο υβριδικό σύστημα, που συνδυάζει και μια μικρή μπαταρία 0,46 kWh, που βοηθά στη μείωση του φορτίου του κινητήρα στην εκκίνηση, ειδικά. Τα 252 Nm ροπής τα νιώθεις στο ξεπέταγμα, μολονότι με 9,6 δευτ. επιτάχυνση στα 0-100 χλμ./ώρα δε βάζεις φωτιά στην άσφαλτο.

Η συνεργασία με το 7άρι αυτόματο κιβώτιο DCT ανήκει στα θετικά, όπως και η ύπαρξη των paddles ώστε να αλλάζεις χειροκίνητα τις σχέσεις από το τιμόνι.

Δεν θα κάψει πολύ, και με τα 7,5 λίτρα στα 100 χλμ. αισθάνεσαι ευχαριστημένος, όπως και από την αίσθηση στο δρόμο με τη σφικτή ανάρτηση που έχει πολλαπλούς συνδέσμους στο πίσω μέρος.

Οι τιμές σε αυτή την έκδοση ξεκινούν από 26.190 ευρώ και συνοδεύεται από πλούσιο εξοπλισμό.