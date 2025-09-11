Hyundai: Και βέβαια θα θέλαμε στην παραγωγή το Concept THREE

Είναι τελείως διαφορετικό το σκίτσο από την πραγματικότητα και το Concept THREE της Hyundai, που αποκαλύφτηκε στη Διεθνή Εκθεση Αυτοκίνητου του Μονάχου μαγνήτισε τα βλέμματα.

Η κορεατική μάρκα που έχει το ευρωπαϊκό της κέντρο στη Φρανκφούρτη, με τον οδικό χάρτη ηλεκτροκίνησης που έχει σχεδιάσει, πρόκειται να λανσάρει μια ηλεκτροκίνητη έκδοση σε κάθε μοντέλο στην Ευρώπη έως το 2027 και την εισαγωγή 21 ηλεκτρικών μοντέλων, παγκοσμίως, έως το 2030.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα από αυτά, τα αμιγώς ηλεκτρικά, θα βασίζεται πάνω στο Concept THREE, το οποίο εντάσσεται στην οικογένεια ή υπο-μάρκα IONIQ, όπως θέλει να την αναφέρει η εταιρεία και ενσωματώνει τη σχεδιαστική γλώσσα Art of Steel.

Καθώς η Ευρώπη βιώνει μια αυξανόμενη ζήτηση για compact, δηλαδή με συμπαγείς διαστάσεις ηλεκτρικά οχήματα – λόγω της αστικοποίησης, των κανονισμών βιωσιμότητας και της αυξανόμενης ανάγκης για λύσεις με εξοικονόμηση χώρου – το Concept THREE μπορεί να καλύψει αυτή τη ζήτηση, αξιοποιώντας τις προηγμένες δυνατότητες ηλεκτροκίνησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρωτότυπο μοντέλο έχει μήκος 4,287μ., πλάτος 1,940μ., ύψος 1,428μ. και μεταξόνιο 2,722μ.

Σχεδιαστικά, ο χάλυβας είναι το κυρίαρχο –για να μην πω το μοναδικό- στοιχείο, δημιουργώντας ένα όμορφο και αεροδυναμικό γλυπτό, με μια ξεχωριστή γραμμή οροφής σε συνδυασμό με μια κάθετη πίσω πόρτα.

Τα φώτα Parametric Pixel εμφανίζονται τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος του Concept THREE, σχηματίζοντας μια διαβάθμιση που προσθέτει βάθος, ενώ τα κρύσταλλα σε χρώμα λεμονιού και οι ασορτί ζάντες δημιουργούν ζωντανούς δεσμούς μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού, με την καμπίνα να ορίζεται από απαλές κίτρινες και γκρι αποχρώσεις που παίζουν με μεταβαλλόμενες υφές για να δημιουργήσουν έναν χώρο που είναι ταυτόχρονα ήρεμος και εκφραστικός.

Στην καμπίνα, τα αρθρωτά widgets «Bring Your Own Lifestyle (BYOL)» προσφέρουν εξατομικευμένες εμπειρίες για το ταξίδι, με τον Mr. Pix να προκαλεί περιέργεια, χαρά και συναισθηματική σύνδεση, προσφέροντας παιχνιδιάρικη αφήγηση ιστοριών μέσα από «κρυφές εκπλήξεις» και διαδραστικά στοιχεία σχεδιασμού.

Καταλήγοντας, το εσωτερικό χαρακτηρίζεται από τη χρήση βιώσιμων υλικών όπως ανακυκλωμένο μαλλί, πλαστικά και ελαφρύ αφρό αλουμινίου, προς μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.