Hyundai: Νέο πρωτότυπο στο Μόναχο και νέο υδρογονοκίνητο Nexo

Σταδιακά, μέχρι την πλήρη παρουσίαση στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου, η Hyundai θα αποκαλύπτει εικόνες από το νέο της πρωτότυπο μοντέλο.

Στην IAA Mobility 2025 από τις 9 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν από πρώτο χέρι το πρωτοποριακό όραμα της Hyundai.

Εξάλλου, η κορεατική μάρκα συμμετέχει στο 13ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Οικονομετρικής Εταιρείας (ESWC 2025), που πραγματοποιείται στο COEX στη Σεούλ, για να παρουσιάσει το ολοκληρωμένο όραμά της για το υδρογόνο και να αποκαλύψει τη νέα γενιά του ηλεκτρικού οχήματος κυψελών καυσίμου (υδρογόνου FCEV) Nexo.

Σε αυτή την παγκόσμια συνάντηση οικονομικών ηγετών, η Hyundai δίνει έμφαση στον κεντρικό ρόλο του υδρογόνου στη βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση. Μέσω της HTWO, της ειδικής μάρκας και επιχειρηματικής πλατφόρμας υδρογόνου του Hyundai Motor Group, η εταιρεία παρουσιάζει προηγμένες τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου και πιλοτικά έργα, ενισχύοντας τη δέσμευσή της για την οικοδόμηση ενός ισχυρού οικοσυστήματος υδρογόνου.

Το ολοκαίνουργιο Nexo FCEV, πλήρως ανασχεδιασμένο μετά από επτά χρόνια, με τη φιλοσοφία σχεδιασμού Art of Steel και τις χαρακτηριστικές λάμπες «HTWO», προσφέρει αυτονομία οδήγησης άνω των 700 χιλιομέτρων και συνολική ισχύ συστήματος 190 kW (255 ίππους). Τα βελτιωμένα συστήματα ασφαλείας και τα βιώσιμα υλικά εσωτερικού χώρου υπογραμμίζουν περαιτέρω την κορυφαία θέση της Hyundai στην κινητικότητα με υδρογόνο.

Εξάλλου, η Hyundai παρουσιάζει και επαγγελματικά που κινούνται με υδρογόνο – συμπεριλαμβανομένου του XCIENT Fuel Cell Truck και των λεωφορείων Elec City και Universe Fuel Cell – καταδεικνύοντας τις προόδους της εταιρείας στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος κινητικότητας υδρογόνου.