Hyundai: Προ της αποκάλυψης του αμιγώς ηλεκτρικού Ioniq 3

Ένα ακόμα μοντέλο στην παλέτα των αμιγώς ηλεκτρικών της Ioniq ετοιμάζεται να προσθέσει η Hyundai.

Η κορεατική μάρκα επέλεξε να αποκαλύψει το πολυαναμενόμενο IONIQ 3 στη Milano Design Week 2026, από 21 έως 26 Απριλίου.

Στη διάσημη εβδομάδα σχεδιασμού στην πόλη της μόδας, το Μιλάνο, οι επισκέπτες θα μπορούν να βιώσουν από κοντά τη φιλοσοφία του σχεδιασμού της Hyundai με έναν στοχευμένο και απτό τρόπο στην Torneria Tortona, το δημιουργικό κέντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού.

Κάθε πτυχή της εγκατάστασης, με τίτλο «Unfold Story», αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία του εσωτερικού και εξωτερικού σχεδιασμού της Hyundai.

Το «Unfold Story» αναδεικνύει πώς η Hyundai ζωντανεύει το design – ξεκινώντας από ένα φύλλο χαρτιού και τελειώνοντας με ένα έργο τέχνης κατασκευασμένο από χάλυβα, υπογραμμίζοντας τη μετατροπή των ιδεών σε κινητικότητα μέσω υλικών, χειροτεχνίας και τεχνολογίας.

Επιπλέον, ειδικά εργαστήρια που διοργανώνονται από σχεδιαστές της Hyundai θα επιτρέψουν στους επισκέπτες να εξερευνήσουν τις αρχές που διέπουν τη φιλοσοφία του σχεδιασμού της μάρκας, συμπεριλαμβανομένου του πώς αυτές οι αρχές επηρέασαν το αμιγώς ηλεκτρικό IONIQ 3.