Hyundai:  Στις Βρυξέλλες θα παρουσιάσει το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα ηλεκτρικό της αυτοκίνητο

Μια δυνατή, παγκόσμια πρεμιέρα για τη Hyundai στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών (9 έως 18 Ιανουαρίου).

Η κορεατική μάρκα θα αποκαλύψει το μεγαλύτερο ηλεκτρικό της αυτοκίνητο μέχρι σήμερα, με την πιο σύγχρονη ηλεκτρική τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένου ενός προηγμένου συστήματος φόρτισης 800 βολτ.

Το εξαιρετικά αναβαθμισμένο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, που εκτοξεύτηκε μετά τον εξαφάνιση του άλλοτε κραταιού Σαλονιού της Γενεύης, θα συγκεντρώσει 64 μάρκες αυτοκινήτων και πάνω από 300.000 επισκέπτες.

Η Hyundai, λοιπόν, θα γιορτάσει την παγκόσμια πρεμιέρα ενός νέου EV μοντέλου που συμπληρώνει την υπάρχουσα γκάμα της μάρκας από το INSTER έως το IONIQ 9. Επιπλέον, το ανανεωμένο IONIQ 6 θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην Ευρωπαϊκή Έκθεση Αυτοκινήτου, παρουσιάζοντας βελτιώσεις στον αεροδυναμικό σχεδιασμό του, καθώς και αναβαθμίσεις στην τεχνολογία εσωτερικού και τα ψηφιακά χαρακτηριστικά του.

Πέρα από τις πρεμιέρες, η παρουσία της Hyundai θα περιλαμβάνει επίσης μια ειδική Ζώνη N, όπου οι επισκέπτες μπορούν να βιώσουν τα IONIQ 5 N και IONIQ 6 N, καθώς και μια διαδραστική γωνιά παιχνιδιών χτισμένη γύρω από το INSTEROID, μια πρωτοποριακή σχεδιαστική ιδέα βασισμένη στο INSTER EV, συνδυάζοντας αισθητική εμπνευσμένη από βιντεοπαιχνίδια με τολμηρό, σπορ στυλ.