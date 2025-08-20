Hyundai: Στο UX Studio Seoul εμπλέκει τους πελάτες στο σχεδιασμό εμπειριών της μελλοντικής κινητικότητας

Σε μια εμβληματική περιοχή της Σεούλ, που αποτελεί και κόμβο tech startup επιχειρήσεων, το Hyundai Motor Group εγκαινίασε το «UX Studio Seoul».

Πρόκειται για μια από τις πρώτες ανοιχτές ερευνητικές πλατφόρμες στην αυτοκινητοβιομηχανία, σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου οι πελάτες μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη εμπειριών κινητικότητας (UX) και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στα UX concepts.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πελάτες μπορούν να εξερευνήσουν διάφορα μελλοντικά περιβάλλοντα κινητικότητας, να συμμετάσχουν σε πρωτοποριακές έρευνες και να βιώσουν από πρώτο χέρι πώς τα σχόλια των πελατών επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά των οχημάτων και την ανάπτυξή τους.

Στον πρώτο όροφο του UX Studio Seoul βρίσκεται το «Open Lab», ένας διαδραστικός χώρος χωρισμένος σε τρεις ξεχωριστές περιοχές: UX Test Zone, SDV Zone, και UX Archive Zone. Κάθε περιοχή έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για να παρέχει στους επισκέπτες μοναδικές ευκαιρίες να εξερευνήσουν τις τεχνολογίες αιχμής και τις ερευνητικές διαδικασίες που καθορίζουν την προσέγγιση του ομίλου στην UX κινητικότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι επισκέπτες μπορούν να υποβάλουν τις ιδέες τους σχετικά με την εμπειρία κινητικότητας χρήστη UX, να εξερευνήσουν διάφορες έννοιες UX, όπως διατάξεις καθισμάτων, χαρακτηριστικά αποθήκευσης και κινούμενες κονσόλες, να βιώσουν μέσω VR αυτές τις λειτουργίες, ένα μοντέλο προσομοίωσης σε φυσικό μέγεθος της εσωτερικής δομής ενός οχήματος, να μπορούν να αλληλεπιδράσουν με διάφορα συστήματα ως μέρος ενός εικονικού περιβάλλοντος οδήγησης που προβάλλεται σε πάνελ LED και πολλά άλλα.

Στη SDV (Software-defined Vehicle) Zone αναδεικνύεται η υπερσύγχρονη τεχνολογία υλικού και λογισμικού SDV του Hyundai Motor Group, που περιλαμβάνει την ηλεκτρική και ηλεκτρονική (E&E) αρχιτεκτονική που μειώνει την πολυπλοκότητα του συστήματος ενοποιώντας τον υπολογιστή υψηλής απόδοσης (HPVC) και τους ελεγκτές ζώνης και επιτρέπει συνεχείς ενημερώσεις λογισμικού, ενώ σε μια άλλη περιοχή οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με το σύστημα infotainment επόμενης γενιάς του ομίλου, Pleos Connect, που βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα Android Automotive OS (AAOS).

Στη δε UX Archive Zone υπάρχουν εκθέσεις που αναδεικνύουν ορόσημα στην εξέλιξη της εμπειρίας χρήστη UX της μάρκας. Η πρώτη έκθεση, με θέμα την Οπτική Εμπειρία, παρουσιάζει τις εξελίξεις στην τεχνολογία απεικόνισης των πληροφοριών, όπως τα όργανα, τις κεντρικές κονσόλες, τις οθόνες στο παρμπρίζ (HUD) και τους ψηφιακούς πλευρικούς καθρέφτες.

Στον δεύτερο όροφο είναι το «Advanced Research Lab», ένα ερευνητικό κέντρο UX που χωρίζεται σε τρεις περιοχές : UX Canvas, Feature Development Room και Simulation Room – Arc. Αυτές οι περιοχές έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν εις βάθος τις μελέτες και τις δοκιμές των πρωτοτύπων των ερευνητών UX και πελατών, με εργαστήρια και σεμινάρια.

Καταλήγοντας, ο όμιλος Hyundai Motor λειτουργεί τα UX Studios σε πόλεις όπως η Σαγκάη, η Φρανκφούρτη και το Ιρβάιν στις ΗΠΑ.