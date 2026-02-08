Hyundai: Τα 5.000.000 οχήματα έφτασε η παραγωγή στο εργοστάσιο της Τσεχίας – Εξαγωγές σε πάνω από 90 χώρες

Η Hyundai έχει επενδύσει στην Ευρώπη εδώ και πάνω από 20 χρόνια, με κέντρο έρευνας και εξέλιξης στη Γερμανία, κέντρο σχεδίασης, κεντρικές εγκαταστάσεις και εργοστάσιο στην Τσεχία, στο Nosovice.

υτή η τεράστια επένδυση έχει αποφέρει θετικά αποτελέσματα και μάλιστα το εργοστάσιο στην Τσεχία παρήγαγε το υπ' αριθμόν 5.000.000 όχημά του.

Ιδιαιτέρως σημαντικό, για να αντιληφθούμε τι ρόλο παίζουν τα εργοστάσια, είναι ότι η μονάδα της Τσεχίας εξάγει οχήματα σε περισσότερες από 90 χώρες παγκοσμίως και παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα προορίζεται για τις ευρωπαϊκές αγορές, οχήματα αποστέλλονται και σε Μέση Ανατολή, Αφρική, Ωκεανία και Λατινική Αμερική.

Το εργοστάσιο απασχολεί σχεδόν 2.900 άτομα, εκ των οποίων το 94% είναι Τσέχοι. Ο μέσος εργαζόμενος είναι 40 ετών και εργάζεται στην εταιρεία πάνω από μία δεκαετία.

Τώρα, το επετειακό όχημα ήταν ένα Hyundai Tucson Hybrid στην special edition «GO Czech», το οποίο παραλήφθηκε από Τσέχο πελάτη, απευθείας από το εργοστάσιο. Μάλιστα, ο ίδιος παρακολούθησε τη διαδικασία παραγωγής, έβαλε το σήμα της Hyundai στο αυτοκίνητο και πήρε δώρο ένα συμβολικό κλειδί από τη διοίκηση του εργοστασίου.

Το Hyundai Tucson είναι το κυρίαρχο μοντέλο παραγωγής της εργοστασιακής μονάδας του Nosovice, με την 3η γενιά του, (2015 – 2020) να έχει ξεπεράσει τις 1,1 εκατομμύριο οχήματα, ενώ η τρέχουσα γενιά θα είναι μεγαλύτερη σε αριθμό.

Στο ίδιο εργοστάσιο παράγεται από 2005 και το Hyundai i30, που σήμερα βρίσκεται στην τρίτη γενιά του. Έχουν παραχθεί σχεδόν 1,5 εκατομμύριο οχήματα, ενώ εκεί έχουν παραχθεί τα μοντέλα ix35 (προκάτοχος του Tucson) και ix20.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι από το 2020 κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της Τσεχίας και ηλεκτρικά μοντέλα, φτάνοντας τις 650.000 μέχρι τώρα, εκ των οποίων τα 200.000 είναι ηλεκτρικά Kona.

Επίσης, ένα τμήμα που παρήγαγε χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων, τώρα λειτουργεί για τη συναρμολόγηση συστημάτων μπαταρίας (BSA), με δυναμικότητα 360.000 τέτοιων συστημάτων ετησίως και θα αυξηθεί σε 450.000 τον Ιούνιο του 2026. Το εργοστάσιο απασχολεί περισσότερους από 600 εργαζόμενους και προμηθεύει συστήματα μπαταριών όχι μόνο στα οχήματα που παράγονται στο εργοστάσιο της Τσεχίας, αλλά και σε άλλες εργοστασιακές μονάδες του ομίλου.

Το 2025, η εργοστασιακή μονάδα του Nosovice παρήγαγε 276.175 οχήματα: Tucson (76%), Kona Electric (13%) και γκάμα i30 (11%). Πάνω από το 50% της παραγωγής αφορούσε σε ηλεκτρικά μοντέλα – με τις υβριδικές και plug-in hybrid εκδόσεις του Tucson να αντιστοιχούν στο 38%, ενώ το αμιγώς ηλεκτρικό Kona στο 13%.

Καταλήγοντας, στις αρχές του 2026 ολοκληρώθηκε η κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, με μέγιστη ισχύ έως 5 MWp. Στο πρώτο εξάμηνο, θα τεθούν σε λειτουργία 118 σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στους χώρους στάθμευσης των εργαζομένων και των επισκεπτών. Το πλάνο παραγωγής της εργοστασιακής μονάδας προβλέπει σχεδόν 265.000 οχήματα, με τα ηλεκτρικά μοντέλα να αντιστοιχούν περίπου στο 50% της παραγωγής.