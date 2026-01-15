Hyundai: Το Staria έγινε το μεγαλύτερο ηλεκτρικό της

Ένα MPV, πολυμορφικό, το οποίο βρίσκεται και στην Ελλάδα στη θερμική του έκδοση, αλλά τώρα παρουσιάζεται και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, αποκάλυψε η Hyundai στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών.

Το Staria, σε 7θέσια και 9θέσια εκδοχή, αποτελεί τη ναυαρχίδα της Hyundai στα MPV και πρόκειται να κυκλοφορήσει στην Ευρώπη -και στην Ελλάδα- στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Το Hyundai Staria Electric προσφέρει εξαιρετική ευρυχωρία και λειτουργικότητα. Σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες οικογενειών, ή και επαγγελματικούς σκοπούς για μεταφορά ατόμων, φέρνει την κινητικότητα με μηδενικές εκπομπές καυσαερίων στην κατηγορία των πολυμορφικών οχημάτων.

Με μήκος 5,255μ. και 3,275μ. μεταξόνιο, έχει γενναιόδωρες αναλογίες και ευρύχωρη καμπίνα, με επίπεδο δάπεδο και έξυπνα διαρρυθμισμένα καθίσματα που δημιουργούν ένα lounge περιβάλλον, που προσαρμόζεται ανάλογα τις απαιτήσεις.

Τα μεγάλα παράθυρα γεμίζουν την καμπίνα με φυσικό φως, ενισχύοντας τον ανοιχτό, φιλόξενο χαρακτήρα του μοντέλου, και οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών προσφέρουν προηγμένη εμπειρία για τον χρήστη.

Το Staria διαθέτει ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 volt που επιτρέπει εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση DC (10–80% σε περίπου 20 λεπτά). Η μπαταρία υψηλής χωρητικότητας 84 kWh προσφέρει αυτονομία έως 400 χλμ., και ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 160 kW (218 PS).

Έχει ικανότητα ρυμούλκησης έως 2.000 κιλά και σε τεχνολογίες περιλαμβάνει: λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), θύρες USB 100W υψηλής ισχύος, ψηφιακό κλειδί, σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας ccNC επόμενης γενιάς και ενημερώσεις over-the-air (OTA).