Hyundai: Το Staria electric γίνεται και camper

Στις αρχές του 2026 η Hyundai παρουσίασε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών το Staria Electric, ενισχύοντας τη γκάμα του MPV μοντέλου με θερμικό κινητήρα.

Τώρα, σε μια άλλη έκθεση, της Στουτγάρδης, η κορεατική μάρκα αποκάλυψε το Staria Camper Concept, βασισμένο στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση και δείχνει πώς το μοντέλο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα πολυτελές αυτοκινούμενο τροχόσπιτο προσαρμοσμένο στην ευρωπαϊκή αγορά.

Και δεν αποκλείεται το μοντέλο να προχωρήσει στην παραγωγή, καθώς η ζήτηση για ηλεκτροκίνηση και ταξίδια εμπειρίας αυξάνεται ραγδαία σε όλη την Ευρώπη.

Στο Staria Camper Concept κύριο χαρακτηριστικό αποτελεί η πλήρως ενσωματωμένη ηλεκτρικά ανακλινόμενη οροφή, η οποία δημιουργεί πιο φωτεινό και ευρύχωρο καθιστικό όταν το όχημα είναι σταθμευμένο βελτιώνοντας παράλληλα την πρόσβαση στην κουζίνα.

Είναι σχεδιασμένη ώστε να διατηρεί την αεροδυναμική απόδοση του αυτοκινήτου και είναι κατασκευασμένη από υλικό υψηλής ποιότητας, ενώ ανοίγει και κλείνει εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι ότι στην ανακλινόμενη οροφή έχει ενσωματωθεί ένα 520W ελαφρύ σύνθετο ηλιακό πάνελ, ικανό να παράγει έως 2,6 kWh ηλεκτρικής ενέργειας την ημέρα (με μέσο όρο 5 ώρες ηλιοφάνειας).

Με αυτόν τον τρόπο, η παραγόμενη ενέργεια μπορεί να επεκτείνει την αυτονομία οδήγησης ή να τροφοδοτήσει λειτουργίες, όπως ένα ψυγείο 36 λίτρων, ένα φορητό ντους και ένα σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας καμπίνας επιτρέποντας πιο μακρινά και αυτόνομα (off-grid) ταξίδια.

Για ενίσχυση της ιδιωτικότητας, της ασφάλειας και της συνολικής άνεσης κατά το ταξίδι ή την ανάπαυση, φέρει ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενο smart glass στο πίσω μέρος της καμπίνας και ο έλεγχος γίνεται μέσω ειδικής οθόνης αφής, επιτρέποντας άμεση ρύθμιση της διαφάνειας και της σκίασης, ενώ προσφέρει βελτιωμένη προστασία από UV ακτινοβολία, θερμότητα και θόρυβο σε σχέση με το συμβατικό γυαλί.



Στο εσωτερικό, τα δύο premium μπροστινά καθίσματα τύπου «captain’s chairs» μπορούν να περιστραφούν ηλεκτρικά κατά 180 μοίρες δημιουργώντας έναν χώρου τύπου lounge, ενώ τα πίσω καθίσματα αναδιπλώνονται πλήρως με το πάτημα ενός κουμπιού, μεταμορφώνοντας γρήγορα την καμπίνα σε έναν άνετο χώρο ύπνου για δύο άτομα.

Το μοντέλο εφοδιάζεται με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 160 kW (218 PS), είναι προσθιοκίνητο και έχει εμβέλεια έως 400 χλμ.