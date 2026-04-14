Η «Αληθινή Volkswagen» επαναπροσδιορίζεται με πέντε ηλεκτρικά το 2026

Σε τρεις άξονες θα κινηθεί η στρατηγική της Volkswagen στο εγγύς μέλλον, καθώς επαναπροσδιορίζεται στην αυτοκινητοβιομηχανία με το σλόγκαν True Volkswagen.

Ο πρώτος άξονας είναι το Aspiration: η ξεκάθαρη επιδίωξη της Volkswagen να βρίσκεται στην κορυφή των κατασκευαστών μαζικής παραγωγής.

Ο δεύτερος άξονας είναι το Excitement: η ελκυστικότητα σε κάθε κατηγορία, έχοντας δυναμικά και εύχρηστα μοντέλα για όλους.

Ο τρίτος άξονας αφορά τα Modular toolkits: την τεχνική βάση αυτής της νέας δυναμικής. Η αρθρωτή πλατφόρμα ηλεκτρικής κίνησης MEB αποτελεί το θεμέλιο της στρατηγικής, με τη νέα MEB+ να κάνει το ντεμπούτο της στα ID. Polo, ID. Cross και ID.3 Neo, που ενσωματώνει σε μικρότερες κατηγορίες χαρακτηριστικά που μέχρι σήμερα συναντούσε κανείς σε ανώτερες κατηγορίες.

Η εκ των κορυφαίων κατασκευαστών, παγκοσμίως, με τεράστια γκάμα αναγνωρίσιμων μοντέλων, όπως το Polo, το Golf και το Passat, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες με το up! στα μικρά (πριν καταργηθεί παραγόταν ως ηλεκτρικό), και το Touareg στα πολύ μεγάλα SUV, πλέον έχει χαράξει πλώρη προς την ηλεκτροκίνηση.

Το 2026 θα είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για τη VW, καθώς θα λανσάρει τα νέα ηλεκτρικά ID. Polo, ID. Cross και ID.3 Neo, και τις ειδικές εκδόσεις ID. Polo GTI και ID.3 GTI, με στόχο να ενισχύσει την παρουσία της στα μικρά, compact μοντέλα, ενώ θα παρουσιάσει μέσα στην ίδια χρονιά και το νέο ID.4, στη μεσαία κατηγορία.

Τα νέα μοντέλα ID. είναι τα πρώτα Volkswagen που ενσωματώνουν τη νέα, καθαρή σχεδιαστική γλώσσα Pure Positive, ενώ η τεχνολογική βάση MEB και οι συνέργειες του Brand Group Core δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ηλεκτρικά οχήματα υψηλής ποιότητας, χωρίς συμβιβασμούς στον χαρακτήρα ή στη χρηστικότητα.

Το ID. Polo, για παράδειγμα, θα διατίθεται στη γερμανική αγορά με τιμή εκκίνησης από 24.995 ευρώ (περίπου τόσο και στην Ελλάδα).

Καίριο ρόλο στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής παίζει το Brand Group Core. Η συνεργασία με τις μάρκες Volkswagen, Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, Skoda και SEAT/CUPRA, δημιουργεί μια νέα γενιά προσιτών, υψηλής ποιότητας και σαφώς διαφοροποιημένων ηλεκτρικών οχημάτων πάνω στην κοινή αρχιτεκτονική MEB+. Το 2026 είναι η χρονιά της Electric Urban Car Family, με το λανσάρισμα τεσσάρων διαφορετικών μοντέλων από τρεις μάρκες.