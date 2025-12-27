Η Arval εξαγοράζει την Athlon από τη Mercedes-Benz

Η Arval βρίσκεται στις τελικές συζητήσεις με τη Mercedes-Benz για την απόκτηση του 100% της θυγατρικής της εταιρείας Athlon, η οποία αντιπροσωπεύει ένα στόλο πολλών μαρκών με περισσότερα από 400.000 οχήματα, εκ των οποίων 56.000 με συμβάσεις διαχείρισης στόλου, σε 10 ευρωπαϊκές χώρες.

Με τον τρέχοντα στόλο της στα 1,9 εκατομμύρια οχήματα και μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης πάνω από τις 100.000 μονάδες τα τελευταία τρία χρόνια, η Arval, μαζί με την Athlon, θα φτάσει σε έναν συνδυασμένο στόλο περίπου 2,3 εκατομμυρίων οχημάτων, δημιουργώντας τον ευρωπαϊκό co-leader στην υπηρεσία μίσθωσης οχημάτων πλήρους εξυπηρέτησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενδεχόμενη συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει την παρουσία της Arval σε: Ολλανδία, Γαλλία και Γερμανία, όπου τα πελατολόγια της Arval και της Athlon είναι συμπληρωματικά, και παράλληλα να επωφεληθεί από τη δραστηριότητα σε: Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Πολωνία.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής μεταξύ της Arval και της Athlon αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του 2026, μετά τη λήψη της απαραίτητης έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές.