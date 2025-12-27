Driveit

Η Arval εξαγοράζει την Athlon από τη Mercedes-Benz

Ο συνδυασμένος στόλος από τις δύο εταιρείες θα φτάσει τα 2,3 εκατομμύρια οχήματα
athlon

Η Arval βρίσκεται στις τελικές συζητήσεις με τη Mercedes-Benz για την απόκτηση του 100% της θυγατρικής της εταιρείας Athlon, η οποία αντιπροσωπεύει ένα στόλο πολλών μαρκών με περισσότερα από 400.000 οχήματα, εκ των οποίων 56.000 με συμβάσεις διαχείρισης στόλου, σε 10 ευρωπαϊκές χώρες.

Με τον τρέχοντα στόλο της στα 1,9 εκατομμύρια οχήματα και μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης πάνω από τις 100.000 μονάδες τα τελευταία τρία χρόνια, η Arval, μαζί με την Athlon, θα φτάσει σε έναν συνδυασμένο στόλο περίπου 2,3 εκατομμυρίων οχημάτων, δημιουργώντας τον ευρωπαϊκό co-leader στην υπηρεσία μίσθωσης οχημάτων πλήρους εξυπηρέτησης.

Η ενδεχόμενη συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει την παρουσία της Arval σε: Ολλανδία, Γαλλία και Γερμανία, όπου τα πελατολόγια της Arval και της Athlon είναι συμπληρωματικά, και παράλληλα να επωφεληθεί από τη δραστηριότητα σε: Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Πολωνία.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής μεταξύ της Arval και της Athlon αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του 2026, μετά τη λήψη της απαραίτητης έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
133
110
61
56
47
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo