Η BYD εδραιώθηκε στις 100 μεγαλύτερες επιχειρήσεις παγκοσμίως

Με ετήσιο κύκλο εργασιών 111 δισ. δολάρια, και καθαρά κέρδη 4,5 δισ. δολάρια, το 2025, η BYD κατέγραψε εξαιρετικές οικονομικές και επιχειρησιακές επιδόσεις, με αποτέλεσμα να καταλάβει την 91η θέση στη λίστα Fortune Global 500 για το 2026.

Πρόκειται για την 5η συνεχόμενη παρουσία της στη συγκεκριμένη κατάταξη, και ως εκ τούτου εδραίωσε τη θέση της ανάμεσα στις 100 μεγαλύτερες επιχειρήσεις παγκοσμίως.

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Το 2025 οι ετήσιες πωλήσεις Οχημάτων Νέας Ενέργειας (NEV) της BYD ανήλθαν σε 4,6 εκατομμύρια μονάδες, καθιστώντας τη μάρκα ως τον μεγαλύτερο κατασκευαστή NEV παγκοσμίως , και παράλληλα κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 οι πωλήσεις ξεπερνούν τα 1,8 εκατομμύρια οχήματα, ενώ τον Ιούλιο η εταιρεία έβγαλε από τη γραμμή παραγωγής το 17 εκατομμυριοστό όχημα νέας ενέργειας.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι ότι το 2025, η εταιρεία επένδυσε 8,7 δισ. δολάρια στην Έρευνα και Ανάπτυξη, ήτοι +17% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

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Εξάλλου, τον Μάρτιο του 2026, η BYD παρουσίασε τη 2η γενιά της Blade Battery και την τεχνολογία FLASH Charging, ενώ σχεδιάζει την εγκατάσταση 20.000 σταθμών FLASH Charging στην Κίνα και 6.000 ακόμη στις διεθνείς αγορές έως το τέλος του έτους.

Τον περασμένο Μάιο, πρόσφερε ετήσια κάλυψη ασφαλείας για το σύστημα Urban Navigate on Autopilot, ενώ παράλληλα κατέστησε διαθέσιμο το σύστημα έξυπνης οδήγησης God’s Eye-B Intelligent Driving System LiDAR Version σε ολόκληρη τη γκάμα των μοντέλων της, επιταχύνοντας τη διάδοση της αυτοματοποιημένης οδήγησης σε αστικό περιβάλλον.

Σήμερα, η BYD δραστηριοποιείται σε 121 χώρες και περιοχές, ενώ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026, τα οχήματα νέας ενέργειας της BYD είχαν συμβάλει σε συνολική μείωση εκπομπών άνθρακα άνω των 149,05 δισεκατομμυρίων κιλών, σε όλο τον κύκλο ζωής και κατασκευής τους, επίδοση που αντιστοιχεί στη φύτευση περισσότερων από 2,48 δισεκατομμυρίων δέντρων.