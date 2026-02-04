Driveit

Η Carglass συμπληρώνει 25 χρόνια στην Ελλάδα

Η εταιρεία διαθέτει 19 εταιρικά καταστήματα, και πάνω από 170 αποκλειστικούς συνεργάτες και πιστοποιημένα συνεργαζόμενα σημεία
carglass-repair
Δημήτρης Μπαλής

Μια από τις σημαντικότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του after market, η Carglass, συμπληρώνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα.

Η εταιρεία διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο της επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων οχημάτων και παραμετροποίησης συστημάτων ADAS, επενδύοντας συστηματικά στην ποιότητα υπηρεσιών, την καινοτομία, την ασφάλεια οδηγών και επιβατών.

Από τα 2 καταστήματα το 2001, η Carglass διαθέτει σήμερα 19 εταιρικά καταστήματα, 2 κέντρα διανομής, κινητές μονάδες εξυπηρέτησης, καθώς και περισσότερους από 170 αποκλειστικούς συνεργάτες και πιστοποιημένα συνεργαζόμενα σημεία που δραστηριοποιούνται πανελλαδικά, καθώς και πάνω από 165 εξειδικευμένους εργαζομένους,

Το 2014 ήταν η πρώτη εταιρεία του κλάδου που εισήγαγε την υπηρεσία παραμετροποίησης συστημάτων ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), διασφαλίζοντας την ορθή λειτουργία των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού μετά από αντικατάσταση εμπρόσθιου παρμπρίζ. Σήμερα, η εταιρεία είναι σε θέση να παραμετροποιεί το 99,6% των οχημάτων που απαιτούν σχετική διαδικασία.

Επίσης, στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της βρίσκεται η προσέγγιση «repair first», με προτεραιότητα την επισκευή του κρυστάλλου όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για τον οδηγό, χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια. Παράλληλα, η εταιρεία χρησιμοποιεί κρύσταλλα που πληρούν προδιαγραφές ισοδύναμες με τα πρότυπα πρώτης τοποθέτησης (OEM), ενώ παρέχει εγγύηση ποιότητας εργασιών.

