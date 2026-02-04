Η Carglass συμπληρώνει 25 χρόνια στην Ελλάδα

Μια από τις σημαντικότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του after market, η Carglass, συμπληρώνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα.

Η εταιρεία διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο της επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων οχημάτων και παραμετροποίησης συστημάτων ADAS, επενδύοντας συστηματικά στην ποιότητα υπηρεσιών, την καινοτομία, την ασφάλεια οδηγών και επιβατών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τα 2 καταστήματα το 2001, η Carglass διαθέτει σήμερα 19 εταιρικά καταστήματα, 2 κέντρα διανομής, κινητές μονάδες εξυπηρέτησης, καθώς και περισσότερους από 170 αποκλειστικούς συνεργάτες και πιστοποιημένα συνεργαζόμενα σημεία που δραστηριοποιούνται πανελλαδικά, καθώς και πάνω από 165 εξειδικευμένους εργαζομένους,

Το 2014 ήταν η πρώτη εταιρεία του κλάδου που εισήγαγε την υπηρεσία παραμετροποίησης συστημάτων ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), διασφαλίζοντας την ορθή λειτουργία των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού μετά από αντικατάσταση εμπρόσθιου παρμπρίζ. Σήμερα, η εταιρεία είναι σε θέση να παραμετροποιεί το 99,6% των οχημάτων που απαιτούν σχετική διαδικασία.

Επίσης, στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της βρίσκεται η προσέγγιση «repair first», με προτεραιότητα την επισκευή του κρυστάλλου όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για τον οδηγό, χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια. Παράλληλα, η εταιρεία χρησιμοποιεί κρύσταλλα που πληρούν προδιαγραφές ισοδύναμες με τα πρότυπα πρώτης τοποθέτησης (OEM), ενώ παρέχει εγγύηση ποιότητας εργασιών.