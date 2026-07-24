Η Ferrari ταχύτερη σήμερα στα ελεύθερα δοκιμαστικά για το Grand Prix της Formula 1 στην Ουγγαρία

Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes είπε ότι αυτό που φοβόταν η ομάδα του από τη Ferrari, συνέβη σήμερα κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμαστικών, ενόψει του Grand Prix της Formula 1, την Κυριακή στην Ουγγαρία.

Το απόγευμα, ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari έκανε τον καλύτερο χρόνο, ακολουθούμενος από τους Μαξ Φερστάπεν με Red Bull – Ford, Λιούις Χάμιλτον με Ferrari, και Ισάκ Χάτζαρ με Red Bull – Ford, με τον Ράσελ να έχει 5ο χρόνο, και τον Κίμι Αντονέλι που είναι επικεφαλής της βαθμολογίας, να έχει παραχωρήσει το μονοθέσιο της Mercedes στον 24χρονο Φρέντερικ Βέστι. Το συνηθίζουν αυτό οι ομάδες την Παρασκευή.

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Το σκέλος αυτό σημάδεψε η διακοπή από την αστοχία της ανάρτησης που είχε ο Λανς Στρολ στην Aston Martin.

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Στο δεύτερο σκέλος που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα, σε ολισθηρή επιφάνεια, ο Στρολ δεν πήρε μέρος επειδή δεν πρόλαβαν να φτιάξουν οι μηχανικοί την ανάρτηση, όμως έτρεξε ο Αντονέλι, αλλά έφερε μόλις τον 13ο χρόνο, σχεδόν 2 δευτ. πιο αργό από τον χρόνο που έκανε ο Χάμιλτον.

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Ο Λεκλέρ ήταν ελάχιστα πιο αργός από τον ομόσταβλό του, ενώ τρίτος ήταν ο Λάντο Νόρις με τη McLaren.

Και πάλι ανταγωνιστικός ο Φερστάπεν με 4ο χρόνο, με τον Ράσελ να τον ακολουθεί και τον Χάτζαρ.

Στο σκέλος αυτό ο Φράνκο Κολαπίντο έστειλε την Alpine στις μπαριέρες και διακόπηκε η διαδικασία για λίγη ώρα.

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Το ζήτημα με τον αέρα και την ολισθηρότητα του οδοστρώματος, ήταν αυτό που απασχόλησε τους οδηγούς, αλλά και τα επιτελεία των ομάδων τους, ώστε να βρεθεί η ιδανική ισορροπία των μονοθεσίων.

Οι Racing Bulls – Ford συνέχισαν το πολλά υποσχόμενο σερί τους με τον Λίαμ Λόουσον να είναι 7ος, μπροστά από τον Οσκαρ Πιάστρι της McLaren, ενώ ο Νίκο Χούλκενμπεργκ με Audi και Άρβιντ Λίντμπλαντ με το άλλο Racing Bulls – Ford έκλεισαν τη δεκάδα.

Το σημαντικά αναβαθμισμένο αυτοκίνητο της Aston Martin ήταν 19ο με τον Fernando Alonso, τρία δευτερόλεπτα πίσω από τους πρωτοπόρους και περίπου στο ίδιο επίπεδο με την Cadillac.

Αύριο Σάββατο θα έχουμε το τρίτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμών, και το απόγευμα τις κατατακτήριες για τις θέσεις εκκίνησης.