John Cooper Works Aceman – Δοκιμή: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ζήσεις έντονα

Όταν, μια εταιρεία, όπως η ΜΙΝΙ, προσφέρει ένα αυτοκίνητο με τα αρχικά JCW, τότε καταλαβαίνεις πως έχει γίνει σοβαρή δουλειά στον τομέα των επιδόσεων.

Αυτά τα αρχικά μέχρι πρότινος τα γνωρίζαμε μόνο για τις πανίσχυρες θερμικές εκδόσεις, ωστόσο τώρα τα μαθαίνουμε και σε αμιγώς ηλεκτρικές, με το John Cooper Works Aceman να αποτελεί ένα τρανό παράδειγμα.

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Εξωτερικά, οι προφυλακτήρες είναι διαφορετικοί, ενώ οι 19 ιντσών τροχοί ξεχωρίζουν λόγω των μεγάλων φρένων. Οι χρωματιστές Chili Red δαγκάνες με το λογότυπο JCW φανερώνουν τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου, με τους σχεδιαστές να κάνουν καλή δουλειά και πίσω, αφού τόσο ο διαχύτης, όσο και η αεροτομή, έχουν τοποθετηθεί έτσι προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη αρνητική άντωση στις μεγαλύτερες ταχύτητες, σαν να είναι κολλημένο στο έδαφος στις ευθείες και… τρένο στις στροφές!

Επίσης, για να αυξηθούν περαιτέρω οι επιδόσεις, το σύστημα Active Aero βοηθά τις ενεργές γρίλιες μπροστά να ανοιγοκλείνουν αυτόματα, ψύχοντας τα εξαρτήματα και βελτιώνοντας την οπισθέλκουσα.

Στο σύστημα ανάρτησης και διεύθυνσης, τώρα, ελατήρια και αμορτισέρ έγιναν σκληρότερα, ενώ η πληροφόρηση του τιμονιού είναι ακριβέστερη. Συν τοις άλλοις, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει το προφίλ Go-Kart mode, που αλλάζει τον ήχο, τη στιγμή που το Yaw Momentum Enhancement εξαφανίζει την υποστροφή, κρατώντας την ουρά εκεί που πρέπει. Σε όλα αυτά, προσθέστε και το torque steer compensation, το οποίο αντισταθμίζει τη ροπή, κάτι που δείχνει πως αυτό το αμάξι δεν αστειεύεται.

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Εντός καμπίνας, το εσωτερικό είναι κι αυτό ταυτισμένο με τον χαρακτήρα του οχήματος. Μάλιστα, ο οδηγός έχει στη διάθεσή του το κόκκινο paddle e-Power Boost στο τιμόνι, το οποίο δίνει επιπλέον – για 10 δευτ. – 27PS. Κι αν σε κάποιους αυτό φαίνεται λίγο, οδηγείστε το και θα καταλάβετε.

Το τιμόνι είναι ειδικά σχεδιασμένο, τα καθίσματα είναι σκληρά γι’ αυτή την εκδοχή, ενώ όσον αφορά στους χώρους, οι πίσω επιβάτες θα στριμωχτούν αρκετά, αλλά το Aceman δεν κατασκευάστηκε για οικογενειακές βόλτες, αλλά για πάτημα.

Παρόλα αυτά, τα 300 λίτρα στον χώρο αποσκευών αποτελούν καλή τιμή.

Θέλεις βέβαια δουλειά με την OLED οθόνη, προκειμένου να τη φέρεις στα μέτρα σου, διότι σε πηγαίνει κάθε φορά που μπαίνεις, σε εργοστασιακή ρύθμιση.

Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο διαμέρισμα του ηλεκτρομοτέρ. Είναι σύγχρονο μόνιμου μαγνήτη με μέγιστη ισχύ τους 258PS με 350Nm ροπή, είναι τοποθετημένος στον μπροστινό άξονα, εγκάρσια, ενώ η μπαταρία ιόντων λιθίου έχει χωρητικότητα 54,2kWh. Βρίσκεται στο δάπεδο, διατηρώντας χαμηλά το κέντρο βάρους και βοηθά να ολοκληρωθεί το 0-100 χλμ./ώρα σε 6,4 δευτ., με την τελική να σταματά στα 200 χλμ./ώρα, την… ώρα που πολλά αμιγώς ηλεκτρικά, κόβουν στα 180.

Σε wallbox 11kW θέλεις 5,5 ώρες να φορτίσεις, ενώ σε 95kW, αρκούν 31 λεπτά για το 10-80%. Η εργοστασιακή αυτονομία που παρέχει, κυμαίνεται στα 345-355 χιλιόμετρα, που είναι μια χαρά και για εξορμήσεις.

Οδηγώντας το, καταλάβαμε πως δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πατήσεις! Πραγματικά δεν υπάρχει περίπτωση. Το αυτοκίνητο διατηρεί την τροχιά του στις στροφές και οι κλίσεις είναι στην ουσία μηδενικές. Το τιμόνι είναι ακριβές και οι αναρτήσεις μπορεί να είναι σφικτές, αλλά δεν νιώθεις «να κοπανάει» στις ανωμαλίες του οδοστρώματος.

Το John Cooper Works Aceman κατασκευάστηκε για αυτούς που θέλουν κάτι διαφορετικό, που ξέρουν τι θέλουν, με λίγα λόγια, επιδόσεις, αδρεναλίνη στα ύψη, αλλά λελογισμένα.