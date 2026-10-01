Από σήμερα 1η Οκτωβρίου σε εφαρμογή το «AthensCharge» για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

Ο Δήμος Αθηναίων γίνεται ο πρώτος Δήμος της χώρας που διαχειρίζεται το δικό του δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελείται από 19 δημόσιους σταθμούς, που έχουν εγκατασταθεί στα όρια του Δήμου Αθηναίων, έπειτα από δωρεά της Metlen Energy & Metals προς τον Δήμο το 2020.

Συγκεκριμένα, μέσω της ΔΑΕΜ Α.Ε., αναλαμβάνει τη λειτουργία και διαχείριση των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, και μάλιστα από σήμερα, 1η Οκτωβρίου, θέτει σε λειτουργία το «AthensCharge», τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου, μαζί με εφαρμογή για smartphone. Οι οδηγοί θα μπορούν να εντοπίζουν διαθέσιμους φορτιστές, να ξεκινούν και να παρακολουθούν τη φόρτισή τους, καθώς και να πραγματοποιούν ηλεκτρονικά τις πληρωμές τους.