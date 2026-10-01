Από σήμερα 1η Οκτωβρίου σε εφαρμογή το «AthensCharge» για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

Ο Δήμος Αθηναίων γίνεται ο πρώτος Δήμος της χώρας που διαχειρίζεται το δικό του δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελείται από 19 δημόσιους σταθμούς, που έχουν εγκατασταθεί στα όρια του Δήμου Αθηναίων, έπειτα από δωρεά της Metlen Energy & Metals προς τον Δήμο το 2020.
Συγκεκριμένα, μέσω της ΔΑΕΜ Α.Ε., αναλαμβάνει τη λειτουργία και διαχείριση των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, και μάλιστα από σήμερα, 1η Οκτωβρίου, θέτει σε λειτουργία το «AthensCharge», τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου, μαζί με εφαρμογή για smartphone. Οι οδηγοί θα μπορούν να εντοπίζουν διαθέσιμους φορτιστές, να ξεκινούν και να παρακολουθούν τη φόρτισή τους, καθώς και να πραγματοποιούν ηλεκτρονικά τις πληρωμές τους.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Για οποιαδήποτε απορία, τεχνικό ζήτημα, ή ανάγκη υποστήριξης σχετικά με τη χρήση των δημοτικών φορτιστών, οι χρήστες του «AthensCharge» μπορούν να απευθύνονται όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, στο 1595, τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημοτών Αθηναίων (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).
Σημειώνουμε ότι η χρέωση της υπηρεσίας θα πραγματοποιείται με βάση την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται, με τιμή 0,37 ευρώ ανά kWh.
Μέχρι σήμερα, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στους δημοτικούς φορτιστές επιβαρύνει αποκλειστικά τον Δήμο Αθηναίων, με τη συνολική δαπάνη να έχει ξεπεράσει τις 200.000 ευρώ. Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις, οι θέσεις φόρτισης χρησιμοποιούνται ως θέσεις μακράς στάθμευσης, καθώς οχήματα παραμένουν συνδεδεμένα και μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης. Κι αυτό πρόκειται να αλλάξει με τον έλεγχο της λειτουργίας του δικτύου.