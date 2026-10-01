Tο νέο Transit City Chassis Cab μετατρέπεται σε ιδανική πλατφόρμα για όλες τις ανάγκες

Στην έκθεση επαγγελματικών οχημάτων που έγινε προ ημερών στο Ανόβερο της Γερμανίας, η Ford Pro παρουσίασε το Transit City Chassis Cab σε παγκόσμιο ντεμπούτο.

Το μοντέλο προσφέρεται ως ιδανική λύση για αστικές μεταφορές μεγάλων φορτιών και οχήματα συντήρησης ή και τεχνικών εργασιών για δημοτικούς στόλους.

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Πρόκειται γιαένα οικονομικό ηλεκτρικό βαν, με μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) χωρητικότητας 56 kWh και ηλεκτροκινητήρα 110 kW, που προσφέρει αυτονομία έως 254 χλμ. και μια συνήθης φόρτιση από 10% έως 80% διαρκεί 4,5 ώρες τόσο σε οικιακό φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος με ισχύ 11 kW όσο και σε μια αντίστοιχη εγκατάσταση στην εργασία. Με ισχύ έως 87 kW μπορεί να προσθέσει περίπου 50 χλμ. αυτονομίας σε 10 λεπτά.

Το Transit City διατίθεται σε μία και μοναδική, πλήρως εξοπλισμένη έκδοση, με κεντρική οθόνη αφής 12 ιντσών στο ταμπλό, συμβατότητα με Apple CarPlay και Android Auto, σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί και θερμαινόμενο κάθισμα οδηγού. Το βαν υποστηρίζεται τόσο από τα μεγάλα διαστήματα συντήρησης (κάθε 2 χρόνια, χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων), όσο και από το εκτεταμένο ευρωπαϊκό δίκτυο της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 800 TransitCentres και περίπου 500 Mobile Service βαν οχήματα.

Οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν κλειστό αμάξωμα (box body), καρότσα με αναδιπλούμενα πλευρικά τοιχώματα (dropside) και κλειστό βαν με έτοιμο σύστημα ραφιών (racked panel van). Οι εκδόσεις αυτές εντάσσονται στο πρόγραμμα One-Stop Shop της Ford Pro, που σημαίνει ότι οι επαγγελματίες μπορούν να παραγγείλουν ένα όχημα έτοιμο για εργασία, απευθείας από το Transit Centre της περιοχής τους.

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Το One-Stop Shop, είναι μια λύση της Ford Pro η οποία απλοποιεί την αγορά και τη διαχείριση οχημάτων με τους πιο δημοφιλείς τύπους μετατροπής, όπως βαν με κλειστό αμάξωμα (box vans) ή ανοιχτή καρότσα (flatbeds). Μέσω της συνεργασίας με εταιρείες μετασκευών που πληρούν τα αυστηρά πρότυπα της Ford Pro, η εταιρεία παραδίδει τα οχήματα στους πελάτες πιο γρήγορα και με την ελάχιστη δυνατή γραφειοκρατία.

Το Ford Pro One-Stop Shop περιλαμβάνει ενιαίο τιμολόγιο, παράδοση στον επίσημο έμπορο, ενιαία κάλυψη εγγύησης, οικοσύστημα Ford Pro με πλήρη υποστήριξη για service, διαχείριση οχημάτων, λύσεις φόρτισης και χρηματοδότηση.