Tο νέο Transit City Chassis Cab μετατρέπεται σε ιδανική πλατφόρμα για όλες τις ανάγκες

Στην έκθεση επαγγελματικών οχημάτων που έγινε προ ημερών στο Ανόβερο της Γερμανίας, η Ford Pro παρουσίασε το Transit City Chassis Cab σε παγκόσμιο ντεμπούτο.
Το μοντέλο προσφέρεται ως ιδανική λύση για αστικές μεταφορές μεγάλων φορτιών και οχήματα συντήρησης ή και τεχνικών εργασιών για δημοτικούς στόλους.
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Πρόκειται γιαένα οικονομικό ηλεκτρικό βαν, με μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) χωρητικότητας 56 kWh και ηλεκτροκινητήρα 110 kW, που προσφέρει αυτονομία έως 254 χλμ. και μια συνήθης φόρτιση από 10% έως 80% διαρκεί 4,5 ώρες τόσο σε οικιακό φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος με ισχύ 11 kW όσο και σε μια αντίστοιχη εγκατάσταση στην εργασία. Με ισχύ έως 87 kW μπορεί να προσθέσει περίπου 50 χλμ. αυτονομίας σε 10 λεπτά.
Το Transit City διατίθεται σε μία και μοναδική, πλήρως εξοπλισμένη έκδοση, με κεντρική οθόνη αφής 12 ιντσών στο ταμπλό, συμβατότητα με Apple CarPlay και Android Auto, σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί και θερμαινόμενο κάθισμα οδηγού. Το βαν υποστηρίζεται τόσο από τα μεγάλα διαστήματα συντήρησης (κάθε 2 χρόνια, χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων), όσο και από το εκτεταμένο ευρωπαϊκό δίκτυο της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 800 TransitCentres και περίπου 500 Mobile Service βαν οχήματα.
Οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν κλειστό αμάξωμα (box body), καρότσα με αναδιπλούμενα πλευρικά τοιχώματα (dropside) και κλειστό βαν με έτοιμο σύστημα ραφιών (racked panel van). Οι εκδόσεις αυτές εντάσσονται στο πρόγραμμα One-Stop Shop της Ford Pro, που σημαίνει ότι οι επαγγελματίες μπορούν να παραγγείλουν ένα όχημα έτοιμο για εργασία, απευθείας από το Transit Centre της περιοχής τους.
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Το One-Stop Shop, είναι μια λύση της Ford Pro η οποία απλοποιεί την αγορά και τη διαχείριση οχημάτων με τους πιο δημοφιλείς τύπους μετατροπής, όπως βαν με κλειστό αμάξωμα (box vans) ή ανοιχτή καρότσα (flatbeds). Μέσω της συνεργασίας με εταιρείες μετασκευών που πληρούν τα αυστηρά πρότυπα της Ford Pro, η εταιρεία παραδίδει τα οχήματα στους πελάτες πιο γρήγορα και με την ελάχιστη δυνατή γραφειοκρατία.
Το Ford Pro One-Stop Shop περιλαμβάνει ενιαίο τιμολόγιο, παράδοση στον επίσημο έμπορο, ενιαία κάλυψη εγγύησης, οικοσύστημα Ford Pro με πλήρη υποστήριξη για service, διαχείριση οχημάτων, λύσεις φόρτισης και χρηματοδότηση.
Το Transit City Box Van φέρει την υπογραφή του κορυφαίου κατασκευαστή αμαξωμάτων Scattolini συνδυάζοντας τον μεγάλο χώρο φόρτωσης ενός παραδοσιακού κλειστού βαν οχήματος (box van) με χαμηλό κατώφλι φόρτωσης, καταργώντας πλήρως την ανάγκη για υδραυλική πόρτα-αναβατόριο. Πρόκειται για επιχειρήσεις που μεταφέρουν ογκώδη αντικείμενα ή τροχήλατα φορτία, όπως θήκες μεταφοράς ή τροχοκιβώτια.
Διαθέτει δάπεδο από κόντρα πλακέ με αντιολισθητική επιφάνεια, ωφέλιμο φορτίο έως 1.120 κιλά, όγκο φόρτωσης 10,4 κυβικά μέτρα, δύο πίσω πόρτες που ανοίγουν σε γωνία έως και 270 μοίρες, και πλαϊνή πόρτα.
ΤοTransit City Dropsideπροσφέρεται για εργασίες όπως: φόρτωση παλετών με οικοδομικά υλικά με την βοήθεια κλαρκ ή μεταφορά σκαλωσιών, χλοοκοπτικών, πινακίδων οδικής σήμανσης, γεννητριών και κλαδοτεμαχιστών για τις ανάγκες των δημοτικών στόλων. Διαθέτει ένα χαλύβδινο υποπλαίσιο με πλευρικά και πίσω τοιχώματα από αλουμίνιο, δάπεδο φόρτωσης από κόντρα πλακέ πάχους 15 χιλιοστών με αντιολισθητική και ανθεκτική επίστρωση ρητίνης, προσφέρει μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 1.300 κιλά, καρότσα με μέγιστο μήκος φόρτωσης 3,130 μ.
Το Transit City Refrigerated Box Concept είναι έναone-off πρωτότυπο αναδεικνύει στην πράξη τις δυνατότητες του ηλεκτρικού δυναμοδότη (ePTO) του νέου Transit City, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος μέσα στο 2027. Το πρωτότυπο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Lecapitaine, επίσημο συνεργάτη της Ford Pro και ειδικό στα συστήματα ψύξης, και αποτελεί ένα όχημα πολύ κοντά στην έκδοση παραγωγής, αντίστοιχο με εκείνα που χρησιμοποιούνται στο τελευταίο στάδιο των παραδόσεων προϊόντων σούπερ μάρκετ κατ’ οίκον ή κατά τη μεταφορά φαρμακευτικών προϊόντων. Η τεχνολογία ePTO χρησιμοποιεί ενέργεια από την μπαταρία των 56 kWh του Transit City για να τροφοδοτήσει τη μονάδα ψύξης. Το ePTO μπορεί να παρέχει έως και 3 kW ισχύος συνεχούς ρεύματος (DC) για τις ανάγκες των μετατροπών. Αναμένεται να καταστεί ιδιαίτερα ελκυστικό για πελάτες και εταιρείες μετασκευών που αναπτύσσουν ψυκτικούς θαλάμους, ανατρεπόμενες καρότσες, υδραυλικές πόρτες ή ακόμα και αντλίες υψηλής πίεσης για επιχειρήσεις αποφράξεων, καθαρισμού και αποχέτευσης.
Στο Αννόβερο παρουσιάστηκε και το Transit City Racked Van, που απευθύνεται σε επαγγελματίες που αναζητούν συστήματα ραφιών.