Η Formula 1 στη Μαδρίτη, σε νέα πίστα και μετά από 45 χρόνια

Μια εντελώς νέα πρόκληση καλούνται να αντιμετωπίσουν οδηγοί και ομάδες της Formula 1 το ερχόμενο τριήμερο στη Μαδρίτη.

Σε μια νέα διαδρομή, που συνδυάζει δημόσιους δρόμους ανάμεσα στα κτήρια του εκθεσιακού κέντρου και ένα, μόνιμο τμήμα, το Madring Grand Prix κάνει το ντεμπούτο του στη Formula 1.

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Και παλαιότερα η κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού είχε φιλοξενηθεί στην περιοχή της Μαδρίτης, καθώς από το 1968 έως το 1981, διεξήχθησαν 9 Grand Prix στην πίστα Jarama, περίπου 30 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα. Ο οδηγός με τις περισσότερες νίκες εκεί ήταν ο Μάριο Αντρέττι με 2, ενώ η Lotus βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των κατασκευαστών με 4 νίκες.

Τώρα θα έχουμε νέα πίστα και νέα δεδομένα, σε μήκος 5.416 μέτρα με 22 στροφές, μεταξύ των οποίων και η «Monumental», μια καμπή 550 μέτρων με κλίση 24%. Η ευθεία εκκίνησης-τερματισμού και η Στροφή 1 απέχουν μόλις 200 μέτρα. Το πρώτο τμήμα της πίστας είναι πολύ γρήγορο και οδηγεί σε ένα δεύτερο κομμάτι με αρκετές στροφές μεσαίας και χαμηλής ταχύτητας, συμπεριλαμβανομένης της επικλινούς Στροφής 12. Το τελευταίο μέρος του γύρου περιλαμβάνει επίσης αρκετές στροφές 90 μοιρών, παρόμοιες με αυτές που συναντούν οι οδηγοί στο Μπακού.

Η εργασία της Pirelli για τον προσδιορισμό των δυνάμεων που θα ασκηθούν στα ελαστικά στο Madring ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια, όταν οι σχεδιαστές παρείχαν τις πρώτες πληροφορίες για την τελική χάραξη.