Η φοβερή προσπέραση του Marc Marquez στον Marco Bezzecchi στο MotoGP της Αραγονίας

Μια από τις πιο όμορφες στιγμές στο MotoGP, μας χάρισαν ο Μαρκ Μάρκεθ και ο Μάρκο Μπετσέκι σήμερα στο Grand Prix της Αραγονίας, στην Ισπανία.

Οι δύο διεκδικητές του τίτλου ανήκαν στους πρωταγωνιστές του αγώνα, στον οποίο ο Ισπανός αναβάτης της εργοστασιακής Ducati, προσπέρασε τον Ιταλό αναβάτη της εργοστασιακής Aprilia σε μια μάχη που έκοψε την ανάσα.

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Στον 6ο γύρο από τους 23, ο 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Μάρκεθ, έφερε τη Ducati του στην εσωτερική πλευρά του Μπετσέκι, στη στροφή 15, επαναλαμβάνοντας μια κίνηση που είχε κάνει στην άλλη εργοστασιακή Aprilia του Χόρχε Μαρτίν, στην αρχή του αγώνα.

Μπετσέκι και Μάρκεθ έτρεξαν πλάι πλάι σε όλο το μήκος της πίσω ευθείας, ακουμπώντας κιόλας ελαφρά, καθώς οι μοτοσυκλέτες τους φαινόταν να τραβούν η μία προς την άλλη λόγω του αεροδυναμικού φαινομένου, πριν ο Μάρκεθ καταφέρει να φρενάρει ελάχιστα, και να ολοκληρώσει την προσπέραση.

Ο Μπετσέκι είπε ότι η θέση του στην πίστα τελικά του κόστισε την ευκαιρία να αντεπιτεθεί στον Μάρκεθ, καθώς ήταν πολύ αριστερά για να φρενάρει κανονικά για την τελευταία στροφή.

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Αυτό επέτρεψε επίσης στον Πέδρο Ακόστα που ερχόταν με την KTM να τον περάσει από την εξωτερική.

«Υπήρξε μια στιγμή εκεί στο τέλος της ευθείας που ένιωσα ότι οι μοτοσυκλέτες ρουφούσαν η μία την άλλη. Ήμασταν δεμένοι. Προσπάθησα να πάω στη δεξιά πλευρά, αλλά ακόμα και στην έκτη ταχύτητα είχα μια μικρή σούζα και ήταν αδύνατο να ξεφύγω από τη μοτοσυκλέτα του. Αλλά σε ένα σημείο όπου ο Μάρκο τα παράτησε λίγο, μπόρεσα να περάσω», είπε ο Μαρκ.