Η Hyundai παίζει μπάλα σε υψηλό επίπεδο

Η Hyundai βρίσκεται στο χώρο του ποδοσφαίρου εδώ και 30 χρόνια, στηρίζοντας συλλόγους και ομοσπονδίες σε όλο τον κόσμο.

Μετά τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η Hyundai συνεργάζεται τώρα με την UEFA, ως Offical Automotive Partner του UEFA Champions League, ξεκινώντας από τη σεζόν 2026/27, έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2030/31.

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Η Hyundai θα αξιοποιήσει την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση των 36 ομάδων, προκειμένου να αναδείξει τη δυναμική της, και κυρίως τον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό, καθώς σχεδιάζει, εξελίσσει και κατασκευάζει οχήματα στην Ευρώπη για τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Σημειώνω ότι η Hyundai διαθέτει Ευρωπαϊκό Τεχνικό Κέντρο και Ευρωπαϊκό Κέντρο Σχεδιασμού στο Ρούσελσχαϊμ της Γερμανίας, και πουλά αυτοκίνητα σε 42 ευρωπαϊκές αγορές μέσω ενός δικτύου με πάνω από 2.000 σημεία πώλησης και εξυπηρέτησης.

Στο πλαίσιο του οράματός της «Progress for Humanity», η Hyundai δεσμεύεται να διευρύνει τις ευκαιρίες για όλους και να συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού μέλλοντος για την κοινωνία. Μέσω της συνεργασίας αυτής με την UC3, την συνεργασία της UEFA με τους ευρωπαϊκούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους, της συμμετοχής στο UEFA Champions League και των λύσεων κινητικότητας που προσφέρει, η εταιρεία επιδιώκει να φέρει πιο κοντά ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς και κοινότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώνοντας εκατομμύρια φιλάθλους και δημιουργώντας θετικό κοινωνικό αποτύπωμα.

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Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας, σε πρώτο ρόλο θα βρεθεί το νέο αμιγώς ηλεκτρικό IONIQ 3, σχεδιασμένο στην Ευρώπη για Ευρωπαίους πελάτες.

Η σχεδίαση τύπου Aero Hatch έχει εξελιχθεί ώστε να προσφέρει κορυφαία αεροδυναμική απόδοση και εντυπωσιακή αυτονομία, με συντελεστή οπισθέλκουσας 0,263 Cd και αυτονομία έως 497 χλμ., που εκτοξεύεται στα 687 χλμ. εντός πόλης.

Με χώρο αποσκευών 441 λίτρων, κορυφαία ευρυχωρία στην κατηγορία, οθόνη 14,6 ιντσών με το προηγμένο σύστημα infotainment PLEOS Connect της Hyundai, το IONIQ 3 αποτυπώνει τη δέσμευση της Hyundai να καταστήσει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε ακόμη περισσότερους Ευρωπαίους πελάτες.

Το περιμένουμε στην Ελλάδα έως τα τέλη του 2026.