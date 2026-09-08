Πάνω από 2 εκατ. ηλεκτρικά BMW και MINI έχουν πουληθεί

Ακόμα θυμάμαι το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της BMW, την i3 που ξεκίνησε να πωλείται στα τέλη του 2013. Ένα αυτοκίνητο ορόσημο, με σχετικά καλή αυτονομία κίνησης, περίτεχνη σχεδίαση, κάνοντας χρήση ανακυκλωμένων υλικών, και που βγήκε αργότερα και σε έκδοση με ένα μικρό θερμικό κινητήρα βενζίνης, απλά για να ενισχύσει την ηλεκτρική αυτονομία.

Από τότε έως τώρα έχουν πουληθεί πάνω από 2 εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEV) BMW και MINI, ενώ με τα plug-in υβριδικά (PHEV), ο αριθμός αγγίζει τα 3,5 εκατομμύρια ηλεκτροκίνητα οχήματα.

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Στην Ευρώπη, η θετική εξέλιξη ενισχύθηκε από το λανσάρισμα της BMW iX3, με τις νέες παραγγελίες να αναμένεται να ξεπεράσουν τις 100.000. Αυτό δείχνει την τεράστια σημασία της Neue Klasse για τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης στο BMW Group.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι πωλήσεις οχημάτων BEV στην Ευρώπη σημείωσαν σημαντική άνοδο, καθώς αυξήθηκε η διαθεσιμότητα της BMW iX3, με την εταιρεία να καταγράφει αύξηση 38%, στις 81.445 μονάδες. Το πρώτο εξάμηνο του 2026, τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα αντιπροσώπευαν περίπου το 28% των συνολικών πωλήσεων στην Ευρώπη. Από την παγκόσμια πρεμιέρα της BMW iX3, μία στις τρεις παραγγελίες αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου BMW στην Ευρώπη είναι για την BMW iX3. Στην οικογένεια X3, ένα στα δύο οχήματα που παραγγέλνονται είναι ήδη η αμιγώς ηλεκτρική iX3.

Σημειώνω ότι το δεύτερο μοντέλο της Neue Klasse, η BMW i3, καταγράφει σημαντικές παραγγελίες, πριν ακόμη κυκλοφορήσει στην αγορά.