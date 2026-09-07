Το πιο εκτεταμένο πρόγραμμα μετασχηματισμού στην ιστορία του ομίλου Volkswagen με ορίζοντα το 2030

Σε μια νέα φάση περνά ο γερμανικός όμιλος Volkswagen, καθώς το Εποπτικό Συμβούλιο του ομίλου ενέκρινε ομόφωνα το Μελλοντικό Σχέδιο του Εκτελεστικού Συμβουλίου για το 2030. Στόχος είναι ο όμιλος να έχει βιώσιμη μακροπρόθεσμη επιτυχία. Ανάμεσα στα μέτρα περιλαμβάνονται κατά το ήμισυ παραλλαγές των νέων μοντέλων, δηλαδή περιορισμό της πολυπλοκότητας, μείωση της παραγωγής σε ορισμένα εργοστάσια και προσαρμογή ή και περικοπή, 50.000 θέσεων εργασίας.

Ο Ολιβερ Μπλούμε, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Volkswagen, που περιλαμβάνει τις μάρκες: VW, Audi, Seat, Skoda, Cupra, VW Επαγγελματικά, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για ολόκληρο το εργατικό δυναμικό μας, για τους συνεργάτες μας και για τις βιομηχανικές θέσεις εργασίας παγκοσμίως. Τα επόμενα χρόνια, θα επενδύσουμε ένα τριψήφιο ποσό δισεκατομμυρίων για να κάνουμε τις εμβληματικές μάρκες μας ακόμη πιο ελκυστικές, ισχυρότερες και πιο ανταγωνιστικές».

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Το «Μελλοντικό Σχέδιο 2030», όπως το ονόμασε ο όμιλος VW, είναι το πιο στρατηγικά βαθύ πρόγραμμα μετασχηματισμού στην ιστορία του γερμανικού ομίλου, και βασίζεται στις παρακάτω πρωτοβουλίες.

Ενίσχυση της οικονομικής βάσης: Καθώς οι συνθήκες της αγοράς εξελίσσονται, ο όμιλος Volkswagen σχεδιάζει ετήσιες πωλήσεις 9 εκατομμυρίων οχημάτων. Ο πρωταρχικός οικονομικός στόχος είναι ένα λειτουργικό περιθώριο κέρδους 9% έως το 2030. Αυτό αντιστοιχεί σε ένα λειτουργικό αποτέλεσμα περίπου 31 δισεκατομμυρίων ευρώ, με 37 δισεκατομμύρια ευρώ σε γενικά έξοδα και στόχο 135 δισεκατομμυρίων ευρώ για κεφαλαιουχικές δαπάνες και έρευνα και ανάπτυξη κατά την περίοδο σχεδιασμού 2027 έως 2031.

Εστιάζοντας στα πιο συναρπαστικά οχήματα: Μέχρι το 2035, ο όμιλος Volkswagen θα βελτιστοποιήσει το χαρτοφυλάκιο μοντέλων του κατά περίπου 50% και θα μειώσει την πολυπλοκότητα των προσφορών του κατά περίπου 75%, δηλαδή θα εστιάσει στον σχεδιασμό και την τεχνολογία και θα περιορίσει τις παραλλαγές: Μεγαλύτεροι όγκοι ανά μοντέλο, χαμηλότερο κόστος, ισχυρότερες οικονομίες κλίμακας. Ο όμιλος Volkswagen προσαρμόζει συστηματικά τις πλατφόρμες, τις ηλεκτρονικές αρχιτεκτονικές, τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και το λογισμικό του στις ανάγκες τόσο του Δυτικού όσο και του Ανατολικού ημισφαιρίου.

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Ανεβάζοντας την αποτελεσματικότητα στο επόμενο επίπεδο: Ένα πρόγραμμα Επιχειρησιακής Αριστείας σε ολόκληρο τον όμιλο συγκεντρώνει τις δυνατότητες της έρευνας και ανάπτυξης, των προμηθειών, της παραγωγής, της ποιότητας, των πωλήσεων και των γενικών εξόδων. Το πρόγραμμα στοχεύει σε σημαντικά υψηλότερη αποδοτικότητα, ομαλότερες διαδικασίες, μεγαλύτερη ταχύτητα και μετρήσιμη ώθηση στην ανταγωνιστικότητα.

Ενίσχυση της ηγεσίας, επιτάχυνση των αποφάσεων: Οι πιο λιτές δομές ηγεσίας, η σαφής λογοδοσία και τα συντομότερα χρονοδιαγράμματα λήψης αποφάσεων, δίνουν τη δυνατότητα στις ομάδες να ενεργούν ταχύτερα και να αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη. Ένα ενοποιημένο σύστημα απόδοσης και μπόνους για τα στελέχη θα οδηγήσει στην λογοδοσία για τα ατομικά αποτελέσματα και τη συλλογική απόδοση.

Δημιουργία μιας ανταγωνιστικής δομής παραγωγής: Σύμφωνα με το συμφωνημένο όραμα-στόχο, πρόκειται να αναπτυχθεί μια ιδέα για μια βιώσιμη και ανταγωνιστική δομή παραγωγής για τα ευρωπαϊκά εργοστάσια έως τα τέλη Ιουνίου 2027. Με την απόφασή του, το Εποπτικό Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι η ευρωπαϊκή παραγωγική ικανότητα του ομίλου Volkswagen υπερβαίνει επί του παρόντος τη ζήτηση κατά περισσότερες από 500.000 μονάδες. Κατά συνέπεια, από το 2031 έως το 2034 δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η σταθερή παραγωγή των εργοστασίων Emden, Zwickau, Hanover και Neckarsulm, που σημαίνει ότι θα υπολειτουργούν. Παράλληλα και επιπλέον, αξιολογούνται εναλλακτικές χρήσεις για αυτά τα εργοστάσια.

Προσαρμογή της δομής του εργατικού δυναμικού: Πέρα από τα υπάρχοντα προγράμματα, είναι απαραίτητη μια περαιτέρω θεμελιώδης προσαρμογή της παγκόσμιας δυναμικότητας του εργατικού δυναμικού για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος μετασχηματισμού και τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του ομίλου Volkswagen. Δεδομένου του εντεινόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού, της μεταβαλλόμενης ζήτησης και των τεχνολογικών αλλαγών στην αυτοκινητοβιομηχανία, είναι απαραίτητη η συνεπής ευθυγράμμιση της δυναμικότητας του εργατικού δυναμικού με την οικονομική πραγματικότητα. Σύμφωνα με την ανάλυση στην οποία βασίζεται το «Μελλοντικό Σχέδιο 2030», θα είναι απαραίτητη μια προσαρμογή (ενδεχομένως και περικοπή) του εργατικού δυναμικού σε ολόκληρο τον όμιλο περίπου 50.000 θέσεων – συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών ρόλων.

Περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων στη Βόρεια Αμερική και την Κίνα: Στη Βόρεια Αμερική, ο όμιλος Volkswagen θα επικεντρωθεί στα πιο κερδοφόρα τμήματα. Στην Κίνα, ο όμιλος προσαρμόζεται στις αναθεωρημένες προσδοκίες για τη συνολική ανάπτυξη στην κινεζική αγορά αυτοκινήτων και επεκτείνει τις εξαγωγικές του δραστηριότητες προς τον «Παγκόσμιο Νότο».

Απλοποίηση της δομής του ομίλου: Το Εποπτικό Συμβούλιο ζήτησε από το Εκτελεστικό Συμβούλιο να αναπτύξει ένα μοντέλο για μια εξελιγμένη δομή λήψης αποφάσεων και ομάδας για τον όμιλο Volkswagen. Αυτή η εξελιγμένη δομή θα παρέχει τη βάση για την υλοποίηση τεχνολογικών και άλλων συνεργειών που μειώνουν το κόστος σε ολόκληρο τον όμιλο.

Εξορθολογισμός του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, πιο αποτελεσματική αξιοποίηση του κεφαλαίου: Το χαρτοφυλάκιο μετοχών και επιχειρήσεων θα αξιολογηθεί αυστηρά, ώστε να διατηρηθούν μόνο εκείνες με σαφή στρατηγική και οικονομική συμβολή στην κύρια δραστηριότητα – πρόκειται να εξορθολογιστεί κατά περίπου το ένα τρίτο. Οι μη στρατηγικές δραστηριότητες θα εκποιηθούν ή θα αναπροσαρμοστούν. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων θα επανεξεταστεί επίσης. Στόχος είναι να υπάρξει μια πιο λιτή δομή και πιο αποτελεσματική χρήση του κεφαλαίου.