Η κυβέρνηση του Βελγίου και η ομοσπονδιακή της Φλάνδρας, ενισχύουν με 119 εκατ. ευρώ το εργοστάσιο της Volvo στη Γάνδη

Όπως σωστά ανάφερε ο Φλαμανδός πρωθυπουργός Matthias Diependaele, «Η Volvo Cars αποτελεί μέρος του βιομηχανικού ιστού της Φλάνδρας εδώ και δεκαετίες», και ως εκ τούτου ήταν λογικό να υπάρξει στήριξη του κράτους προς το εργοστάσιο της Volvo στη Γάνδη.

Αυτή η στήριξη μεταφράζεται σε ένα Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψε η Volvo Cars με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Βελγίου και την περιφερειακή κυβέρνηση της Φλάνδρας, για μέτρα που θα ενισχύσουν τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα του εργοστασίου παραγωγής της Volvo Cars στη Γάνδη.

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«Σήμερα, χτίζουμε το επόμενο κεφάλαιο αυτής της μακροχρόνιας συνεργασίας. Δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις, εξασφαλίζουμε ένα ισχυρό βιομηχανικό μέλλον για τις εγκαταστάσεις της Γάνδης και το ευρύτερο οικοσύστημα της αυτοκινητοβιομηχανίας γύρω από αυτές. Έτσι εξασφαλίζουμε μακροπρόθεσμη ευημερία στη Φλάνδρα», είπε ο Matthias Diependaele.

Το πακέτο μέτρων έως 119 εκατομμύρια ευρώ καλύπτει βιομηχανικές, καινοτόμες και οικολογικές πρωτοβουλίες, καθώς και χρηματοδοτικά προγράμματα και μέτρα. Με αυτό, η Volvo Cars μπορεί να επιδιώξει στρατηγικές επενδύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του εργοστασίου της Γάνδης ως βασικού εργοστασίου.

Έτσι, θα διασφαλιστεί η μελλοντική αξιοποίηση του εργοστασίου, θα υποστηριχτεί η συνεχής παραγωγικής δραστηριότητα, ενώ ενδέχεται να δημιουργήσει πιθανές ευκαιρίες για τη συναρμολόγηση αυτοκινήτων άλλων εμπορικών σημάτων στο εργοστάσιο.

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«Η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών-πλαισίου, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης ενός ανταγωνιστικού επενδυτικού κλίματος, ενισχύει τη θέση της χώρας μας ως ελκυστικού τόπου για υψηλής ποιότητας βιομηχανική απασχόληση στην Ευρώπη», πρόσθεσε ο Βέλγος πρωθυπουργός Bart De Wever.

«Εκτιμούμε τη δέσμευση και την υποστήριξη από τις ομοσπονδιακές κυβερνήσεις του Βελγίου και της περιφερειακής κυβέρνησης της Φλάνδρας», δήλωσε ο Hakan Samuelsson, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Volvo Cars.