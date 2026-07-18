Ο Solberg σταμάτησε το τρελό σερί του Pajari στο ράλι Εσθονίας του WRC

Το ράλι Εσθονίας, ο 9ος αγώνας του WRC, εξελίσσεται με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σάμι Παχάρι.

Ο Φινλανδός οδηγός της Toyota, με GR Yaris Rally1, χθες ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος επικρατώντας και στις 7 ειδικές διαδρομές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα, ξεκίνησε στον ίδιο ρυθμό, κέρδισε τις 2 πρώτες ειδικές, όμως ο ομόσταβλός του στην Toyota, Όλιβερ Σόλμπεργκ, ήταν ταχύτερος στις 2 επόμενες, με αποτέλεσμα να βάλει ο Σουηδός στοπ στο σερί του Φινλανδού.

Κι ενώ απομένουν 5 ειδικές διαδρομές για να ολοκληρωθεί η σημερινή, δεύτερη μέρα του αγώνα, ο Παχάρι βρίσκεται μπροστά από τον Σόλμπεργκ με διαφορά 14,1 δευτ. Στην 3η θέση ο Αντριέν Φορμό με Hyundai i20N Rally1, σε απόσταση 39 δευτ. από τον Παχάρι, ενώ μέσα στο παιχνίδι του βάθρου, διότι πολλά θα ξεκαθαρίσουν σήμερα, είναι και ο Τιερί Νεβίλ, ο οποίος με ένα ακόμα Hyundai είναι μόλις 5,6 δευτ. πίσω από τον ομόσταβλό του.

Ο νικητής του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, Σεμπαστιάν Οζιέ, με το Toyota έχει χάσει χρόνο και απέχει 19,8 δευτ. από τον Νεβίλ, και 25,4 δευτ. από τον Φορμό. Κι αν θέλει να δει βάθρο θα πρέπει να ανεβάσει απόδοση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Έλφιν Έβανς, είναι 6ος με Toyota, 16,7 δευτ. πίσω από τον Οζιέ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FIA World Rally Championship (@officialwrc)

Ο δεύτερος της βαθμολογίας Τακαμότο Κατσούτα, έπειτα από τη χθεσινή εγκατάλειψε από μηχανικό πρόβλημα στο Toyota, μπήκε σήμερα στον αγώνα, είναι στην 31η θέση, αλλά κυνηγά τους βαθμούς που δίνει η υπερειδική στους 5 πρώτους και η super Sunday.

Εν αναμονή της συνέχειας.