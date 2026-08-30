Δεν παιζόταν σήμερα στο Grand Prix του MotoGP στην Αραγονία, ο Marc Marquez

Την 3η του συνεχόμενη νίκη στο MotorLand της Αραγονίας πέτυχε πριν από λίγο ο Μαρκ Μάρκεθ, στον 13ο αγώνα του φετινού MotoGP.

Ο Ισπανός αναβάτης της εργοστασιακής Ducati, με αυτή του τη νίκη έφτασε τις 8 σε αυτή τη πίστα, στη μεγάλη κατηγορία, δείχνοντας ότι όσο τρέχει δύσκολα κάποιος μπορεί να τον αμφισβητήσει.

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Ο Μαρκ ξεκίνησε, όπως και χθες στο Sprint, από τη δεύτερη θέση στην εκκίνηση, και μολονότι σήμερα ο Μάρκο Μπετσέκι που είχε την pole position με την Aprilia, είχε προετοιμαστεί να μην τον περάσει ο Μαρκ εύκολα, εντούτοις μετά από λίγους γύρους, στα φρένα, ο Μαρκ πέρασε τον Ιταλό και σαν να μην έφτανε αυτό, βρήκε την ευκαιρία να τον περάσει και ο Πέδρο Ακόστα με την εργοστασιακή ΚΤΜ, με αποτέλεσμα να βρεθεί τρίτος.

Η κατάσταση στο φινάλε τον αγώνα, μετά από 23 γύρους δεν άλλαξε, και ως εκ τούτου είχαμε αυτή τη σειρά στο βάθρο των νικητών, που θα ήταν ίδιο με το χθεσινό βάθρο στο Sprint, αλλά τη θέση του Αλεξ Μάρκεθ πήρε ο Ακόστα.

Στην 4η θέση έμεινε ο Αλεξ με τη Ducati της Gresini, και στην 5η θέση ο Χόρχε Μαρτίν με την εργοστασιακή Aprilia, ο οποίος ξεκίνησε από αυτή τη θέση, πέρασε για λίγο δεύτερος πίσω από τον Μπετσέκι, όμως δεν είχε ρυθμό και έμεινε πίσω.

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Ωστόσο, πήρε καλούς βαθμούς ώστε να διατηρηθεί επικεφαλής στη βαθμολογία, ενώ ο Μαρκ με περισσότερους βαθμούς που πήρε, έναντι του Μπετσέκι, πέρασε δεύτερος αυτός, αφήνοντας στην 3η θέση τον Ιταλό.

Στην 6η θέση τερμάτισε ο Φερμίν Αλντεγκέρ με τη Ducati Gresini, ενώ τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι: Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο με VR46 Ducati, Ενεα Μπαστιανίνι με ΚΤΜ Tech3, Ντιόγκο Μορέιρα με Honda LCR, και Μπραντ Μπίντερ με KTM.

Πτώσεις, χωρίς τραυματισμούς, ευτυχώς, είχαν οι: Τόπρακ Ραζγκατλίογλου, Ραούλ Φερνάντες, Φράνκο Μορμπιντέλι και Φραντσέσκο Μπανιαία.

Βαθμολογία Οδηγών: Χόρχε Μαρτίν 256, Μαρκ Μάρκεθ 237, Μάρκο Μπετσέκι 232, Ντι Τζιαναντόνιο 208.

Βαθμολογία Ομάδων: Aprilia 488, Trackhouse Aprilia 389, Ducati 380, KTM 267, VR46 261, Gresini 227.

Επόμενος αγώνας στο Σαν Μαρίνο, με Sprint στις 12 και Grad Prix στις 13 Σεπτεμβρίου.