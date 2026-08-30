Ο Max Verstappen αντιμέτωπος με 100 οδηγούς στον μεγαλύτερο Go-Kart αγώνα του κόσμου

Όπως πολλοί πρωταθλητές της Formula 1, έτσι και ο Μαξ Φερστάπεν ξεκίνησε να αγωνίζεται με καρτ σε ηλικία μόλις 4 ετών, στην προσπάθειά του να φτάσει στην κορυφή του κόσμου του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ενώ συμμετείχε σε πρωταθλήματα από την ηλικία των 7 ετών.

Τώρα, έχοντας 4 παγκόσμιους τίτλους οδηγών στη Formula 1, ο Ολλανδός, που πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Red Bull – Ford έως το 2030, θα βρεθεί απέναντι σε μια νέα πρόκληση.

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Στις 16 Σεπτεμβρίου, στην πίστα του Σίλβερστοουν στην Αγγλία, θα προσπαθήσει να κυνηγήσει 100 οδηγούς καρτ, στον μεγαλύτερο αγώνα που έγινε ποτέ. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά σε όλο τον κόσμο στο Disney+ και στην εφαρμογή ESPN

Ξεκινώντας από την τελευταία θέση, θα χρειαστεί να ξεπεράσει 100 αγωνιζόμενους που είναι ένα μείγμα από αστέρες του αθλητισμού, streamers, προσωπικότητες και απλούς οπαδούς που έχουν προσκληθεί από όλο τον κόσμο.

Αθλητές της Red Bull, συμπεριλαμβανομένων των υπερδρομέων Arda Saatçi, του φαινομένου της σκοποβολής στο μπάσκετ Chris «Lethal Shooter» Matthews και του Βρετανού ποδηλάτη βουνού freestyle Matt Jones, θα παραταχθούν στην εκκίνηση μαζί με τους streamers της Red Bull TheGrefg, Caedrel και TheDonato, καθώς ο Μαξ στοχεύει να κυνηγήσει κάθε go-kart μπροστά του.

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«Στα καρτ μαθαίνεις όλα τα βασικά: εκκινήσεις, άμυνα, προσπεράσεις. Φυσικά, πέρασα ένα μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής μου κάνοντας καρτ, οπότε είναι πάντα ωραίο να επιστρέφεις», ανέφερε ο Μαξ Φερστάπεν.

Ο Μαξ έχει κερδίσει δύο φορές το Grand Prix της Formula 1 στο Σίλβερστοουν, αλλά αυτή τη φορά η πίστα έχει διαμορφωθεί ειδικά για την περίσταση από τον διευθυντή αγώνων και Γάλλο οδηγό αγώνων David Terrien, ώστε να χωρέσουν 101 καρτ!