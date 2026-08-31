Τι νέο φέρνει η BMW Neue Klasse στον τομέα της ενεργητικής ασφάλειας

Η BMW iX3 ήταν το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Neue Klasse που εξοπλίστηκε με τη νέα γενιά συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού.
Αυτές οι τεχνολογίες θα προστεθούν και στα μοντέλα BMW i3, BMW X5 και BMW Σειρά 7.
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Με αυτόν τον τρόπο, η BMW προσφέρει ακόμη περισσότερες λειτουργίες ενεργητικής ασφάλειας ως βασικό εξοπλισμό σε όλες τις σειρές μοντέλων. Τα συστήματα αυτά υποστηρίζουν τον οδηγό κατά την οδήγηση, τη στάθμευση και την ασφαλή έξοδο από το όχημα.
Για παράδειγμα, η νέα λειτουργία Exit Warning μπορεί να ανιχνεύσει χρήστες του δρόμου που πλησιάζουν το όχημα, και να καθυστερήσει ενεργά το άνοιγμα της πόρτας, εάν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης. Ετσι, αποφεύγονται ατυχήματα -όπως με ποδηλάτες- όταν ανοίγει ξαφνικά η πόρτα ενός αυτοκινήτου προς τη λωρίδα κυκλοφορίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για τους ποδηλάτες.
Επίσης, το «BMW Symbiotic Drive» επιτρέπει μια διαισθητική συνεργασία μεταξύ του οδηγού και των συστημάτων υποβοήθησης. Όλα τα συστήματα παρέχουν στοχευμένη υποστήριξη όταν εντοπίζεται πιθανός κίνδυνος, ενώ όταν δεν απαιτείται παρέμβαση παραμένουν διακριτικά στο παρασκήνιο.
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Εξάλλου, το BMW Symbiotic Drive αναβαθμίζει την υποβοήθηση του οδηγού στη νέα γενιά μοντέλων της BMW, δημιουργώντας μια διαισθητική συνεργασία μεταξύ οδηγού και οχήματος. Το σύστημα αντιλαμβάνεται τις προθέσεις του οδηγού από την κατεύθυνση του βλέμματός του και τις κινήσεις του τιμονιού, ώστε η υποβοήθηση να ενεργοποιείται μόνο όταν είναι απαραίτητο. Έτσι, λειτουργίες όπως το Lane Keeping Assistant (Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας) προειδοποιούν τον οδηγό ή επεμβαίνουν στο τιμόνι μόνο όταν διαπιστώνεται ακούσια έξοδος από τη λωρίδα ή κίνδυνος επικείμενης σύγκρουσης. Όταν ο οδηγός πραγματοποιεί σκόπιμα έναν ελιγμό, το σύστημα δεν παρεμβαίνει, εφόσον δεν υπάρχει προβλέψιμος κίνδυνος σύγκρουσης ή εκτροπής του οχήματος από την πορεία του. Το σύστημα αναγνωρίζει την πρόθεση του οδηγού, μεταξύ άλλων, από την ενεργοποίηση του φλας, τις κινήσεις του τιμονιού ή την κατεύθυνση του βλέμματός του.
Καταλήγοντας, σημειώνω ότι η νέα BMW iX3 έλαβε την κορυφαία βαθμολογία των πέντε αστέρων στην τελευταία δοκιμή ασφάλειας του ανεξάρτητου οργανισμού Euro NCAP, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις απαιτήσεις. Η BMW iX3 ήταν ένα από τα πρώτα οχήματα που αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα πρωτόκολλα δοκιμών, τα οποία τροποποιήθηκαν σημαντικά το 2026.