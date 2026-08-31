Τι νέο φέρνει η BMW Neue Klasse στον τομέα της ενεργητικής ασφάλειας

Η BMW iX3 ήταν το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Neue Klasse που εξοπλίστηκε με τη νέα γενιά συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού.

Αυτές οι τεχνολογίες θα προστεθούν και στα μοντέλα BMW i3, BMW X5 και BMW Σειρά 7.

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Με αυτόν τον τρόπο, η BMW προσφέρει ακόμη περισσότερες λειτουργίες ενεργητικής ασφάλειας ως βασικό εξοπλισμό σε όλες τις σειρές μοντέλων. Τα συστήματα αυτά υποστηρίζουν τον οδηγό κατά την οδήγηση, τη στάθμευση και την ασφαλή έξοδο από το όχημα.

Για παράδειγμα, η νέα λειτουργία Exit Warning μπορεί να ανιχνεύσει χρήστες του δρόμου που πλησιάζουν το όχημα, και να καθυστερήσει ενεργά το άνοιγμα της πόρτας, εάν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης. Ετσι, αποφεύγονται ατυχήματα -όπως με ποδηλάτες- όταν ανοίγει ξαφνικά η πόρτα ενός αυτοκινήτου προς τη λωρίδα κυκλοφορίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για τους ποδηλάτες.