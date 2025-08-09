Η μεγάλη αδικία της επέκτασης του επιδοτούμενου προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

Στην επέκταση του επιδοτούμενου προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», υπάρχουν θετικά αλλά και αρνητικά, καθώς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ειδικά ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, δεν έλαβε υπόψιν του ή τουλάχιστον οι σύμβουλοί του αγνόησαν μια πραγματικότητα.

Θετικό στοιχείο ήταν η παράταση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», με διαφοροποιήσεις ως προς τα ποσά και τα όρια, δηλαδή τέθηκε ποσό επιδότησης 3.000 ευρώ, συν επιπλέον ποσά για κατηγορίες (απόσυρση, ηλικίες, οικογένειες, φορτιστές), με ανώτατο όριο τα 50.000 ευρώ λιανική τιμή προ φόρων για την αξία του οχήματος.

Θετικό και τα επιπλέον 13 εκατ. ευρώ που αναμένεται να καλύψει περίπου 4.000 ηλεκτρικά ΙΧ.

Θετικό και η αναδρομική του ισχύ, όμως δεν έγινε ακριβώς όπως θα έπρεπε.

Είχα επισημάνει ότι ισχύει αναδρομικά από τις 7 Ιουνίου, όταν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είχε ανακοινώσει την επέκταση του προγράμματος, μολονότι την 1η Αυγούστου δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Όμως, αυτή η αναδρομικότητα θα έπρεπε να πάει πιο πίσω και συγκεκριμένα στα τέλη Φεβρουαρίου 2025 όταν είχε κλείσει η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων, καθώς τα χρήματα εξαντλήθηκαν.

Σημειώνω ότι τον Φεβρουάριο πουλήθηκαν 718 ηλεκτρικά ΙΧ, τον Μάρτιο 775, τον Απρίλιο 630 και τον Μάιο 746, ενώ είχαμε και τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου ορισμένες πωλήσεις.

Όλα αυτά τα οχήματα μένουν εκτός επιδότησης, παρά το γεγονός ότι όλοι περίμεναν ότι το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και θα συμπεριλάβει τους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι στήριξαν την αγορά αυτοκινήτου -και δη ηλεκτρικού- σε μια πολύ δύσκολη περίοδο.

Και όλοι περίμεναν, διότι η κυβέρνηση είχε αφήσει ανοικτό το θέμα της παράτασης του προγράμματος και γίνονταν διαβουλεύσεις για το ύψος των χρημάτων και τους όρους επιδότησης.

Θα ήταν λογικό να αν η κυβέρνηση είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συνεχιστεί το πρόγραμμα, να μείνουν εκτός όλοι αυτοί οι αγοραστές.

Όμως, όταν αφήνεις ανοικτό το θέμα, τότε το Υπουργείο κάνει μεγάλο σφάλμα να αφήσει εκτός επιδότησης τόσους ιδιοκτήτες.

Επισημαίνω το εξής: με δεδομένο ότι τα επιπλέον χρήματα φτάνουν για 4.000 νέα ηλεκτρικά ΙΧ, αν υπολογίσουμε ότι τον Ιούνιο πουλήθηκαν 869 ηλεκτρικά ΙΧ και τον Ιούλιο ακόμα 613, τότε απομένουν χρήματα για ακόμα 2.500 οχήματα.

Τώρα, αν το Υπουργείο αλλάξει την αναδρομική ισχύ και την πάει στα τέλη Φεβρουαρίου ή αρχές Φεβρουαρίου, τότε έχουμε πάνω από 2.700 ηλεκτρικά ΙΧ που έχουν πουληθεί, άρα το πρόγραμμα εξαντλήθηκε ήδη.

Αν συμβεί αυτό και το Υπουργείο διορθώσει αυτή την αδικία, τότε θα έχουμε το εντυπωσιακό γεγονός σε λίγες μέρες μέσα από τη στιγμή που δημοσιεύεται στο Φύλλο της Κυβέρνησης ένα μέτρο, να ολοκληρώνεται κιόλας.

Η αδικία πρέπει να διορθωθεί διότι ήτα ευθύνη της κυβέρνησης που άφησε ανοικτό το θέμα.

Πάντως, αν δεν αλλάξει η κατάσταση, τότε με τον ρυθμό αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων ούτε μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου δεν θα φτάσει το πρόγραμμα που είχε ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Δεκέμβριο του 2025.