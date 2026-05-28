Η νέα πλατφόρμα του ομίλου Stellantis για πάνω από 30 μοντέλα πολλών μαρκών

Εντυπωσιακή κίνηση από τον όμιλο Stellantis, που περιλαμβάνει μάρκες όπως τις εμπορικές: Peugeot, Citroen, Opel, DS, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, και Lancia.

Η δημιουργία της STLA One, που θα κυκλοφορήσει το 2027 και έχει σχεδιαστεί για να συνδυάζει πέντε διαφορετικές πλατφόρμες σε μία κλιμακούμενη αρχιτεκτονική, μειώνοντας την πολυπλοκότητα και επεκτείνοντας την στις κατηγορίες αμαξωμάτων B, C και D, πρόκειται να καλύψει πολλά κινητήρια συστήματα, θερμικά, υβριδικά και ηλεκτρικά.

Η STLA One στοχεύει σε οικονομική αποδοτικότητα 20%, χάρη στην αρθρωτή σχεδίαση και τις επιλογές μπαταριών, και θα είναι η πρώτη πλατφόρμα του ομίλου Stellantis που θα ενσωματώσει το STLA Brain, το STLA SmartCockpit και την τεχνολογία steer-by-wire.

Αυτή η πλατφόρμα θα υποστηρίζει πάνω από 30 μοντέλα και στοχεύει σε περισσότερες από 2 εκατομμύρια μονάδες έως το 2035.

Επίσης, έως το 2030, ο όμιλος Stellantis στοχεύει στο 50% του όγκου να βασίζεται σε τρεις παγκόσμιες πλατφόρμες, με επαναχρησιμοποίηση εξαρτημάτων έως και 70%.

Η STLA One αποτελεί επίσης ένα βασικό βήμα στην προσπάθεια του ομίλου να ανταγωνιστεί το κόστος, να απλοποιήσει τις λειτουργίες και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα.

Πέραν αυτών, ο όμιλος θα λανσάρει περισσότερες μπαταρίες LFP (φωσφόρου – λιθίου – σιδήρου), για πιο προσιτή τιμή και λιγότερες πρώτες ύλες, ενώ θα είναι ενσωματωμένη στη δομή του οχήματος για μείωση του κόστους, του βάρους και της πολυπλοκότητας.

Η STLA One θα είναι επίσης ικανή για 800 βολτ, προσφέροντας πολύ ανταγωνιστικό χρόνο φόρτισης.