Πιο γρήγορη φόρτιση των ηλεκτρικών Volvo

Το πολύ ισχυρό δίκτυο με περισσότερους από 20.000 σταθμούς Tesla Supercharger ανά την Ευρώπη, αξιοποιεί η Volvo στην Ευρώπη, σε μια ωραία ενέργεια διαλειτουργικότητας.

Από το τέταρτο τρίμηνο αυτού του έτους, οι οδηγοί των αμιγώς ηλεκτρικών Volvo θα μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή της εταιρείας για να φορτίζουν σε αυτούς τους σταθμούς, οι οποίοι βρίσκονται σε 29 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και άλλων σημαντικών χωρών, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Ιταλία και η Ισπανία.

Η Volvo Cars σχεδιάζει επίσης να μεταφέρει επιλεγμένα μοντέλα στο Σύστημα Φόρτισης Βορείου Αμερικής, σε σημαντικές αγορές όπως η Ιαπωνία και η Νότιος Κορέα, μέχρι το 2029. Με αυτόν τον τρόπο, οι οδηγοί Volvo σε αυτές τις αγορές θα αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο Tesla Supercharger στο μέλλον.

«Οι οδηγοί Volvo ήδη έχουν πρόσβαση σε πάνω από τρία εκατομμύρια σημεία φόρτισης παγκοσμίως μέσω της εφαρμογής Volvo. Καθώς επιταχύνουμε την πορεία μας προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση, στόχος μας είναι να κάνουμε τη φόρτιση απλή και αβίαστη, μέσω ενός απρόσκοπτου οικοσυστήματος», ανέφερε ο Αλεχάντρο Κάστρο Πέρες, επικεφαλής Λύσεων Ενέργειας στη Volvo Cars.

Ήδη σήμερα, οι οδηγοί ηλεκτρικών Volvo μπορούν να χρησιμοποιούν το Volvo Cars app σε 120.000 σημεία φόρτισης στη Βόρειο Αμερική, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών Tesla Supercharger, καθώς και σε περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια σημεία φόρτισης ανά την Ευρώπη.

Η προσέγγιση της Volvo Cars στη φόρτιση είναι να κάνει τη ζωή με ηλεκτρικά αυτοκίνητα ακόμα πιο εύκολη από όσο είναι σήμερα, καθιστώντας τη δημόσια φόρτιση πιο ενιαία και αξιόπιστη σε όλο τον κόσμο.