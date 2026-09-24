Τον Ιανουάριο του 2027 οι παραδόσεις του νέου ηλεκτρικού Nissan Pixo

Όπως γράψαμε πρόσφατα, η Nissan θα φέρει ένα μικρότερο από το ηλεκτρικό Micra μοντέλο, το Pixo. Θα είναι κι αυτό ηλεκτρικό, με μήκος 3,796μ., και πλάτος 1,790μ., ευέλικτο στην πόλη, με κύκλο στροφής 9,9 μέτρα, και εύκολο στη στάθμευση. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Θα χωρά 4 ενήλικες επιβάτες, ενώ τα ανεξάρτητα και συρόμενα πίσω καθίσματα προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία, δημιουργώντας επιπλέον χώρο όταν χρειάζεται να μεταφερθούν μεγαλύτερα αντικείμενα. Το Pixo προσφέρει 18 λίτρα αποθηκευτικών χώρων στην καμπίνα και χώρο αποσκευών 362 λίτρων, ενώ με τα πίσω καθίσματα σε όρθια θέση, στον χώρο αποσκευών διατίθενται επιπλέον 50 λίτρα για την αποθήκευση των καλωδίων φόρτισης.

Σχεδιαστικά, τα εμπρός και πίσω φώτα έχουν μοτίβα εμπνευσμένα από pixel. Στις λεπτομέρειες ξεχωρίζουν οι κρυφές αναφορές στο νούμερο «23», που παραπέμπουν στο όνομα Nissan, αλλά και η παιχνιδιάρικη «robot face» σχεδίαση του εμπρός προφυλακτήρα. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Το μοντέλο με μοτέρ ισχύος 82 ίππων, εφοδιάζεται με νέα μπαταρία 27,5 kWh, τεχνολογίας Lithium Iron Phosphate (LFP), η οποία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε μοντέλο της Nissan στην Ευρώπη, και χαρίζει αυτονομία έως 259 χλμ.. Η ταχεία φόρτιση DC έως 50 kW είναι στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις και επιτρέπει τη φόρτιση της μπαταρίας από το 15% στο 80% σε μόλις 28 λεπτά. Παράλληλα, η φόρτιση AC στα 11 kW προσφέρει μια πρακτική λύση για τη φόρτιση στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας. Το Pixo είναι το πρώτο μοντέλο της κατηγορίας Α που ενσωματώνει το Gemini, τον ψηφιακό βοηθό της Google, προσφέροντας στον οδηγό έναν πιο φυσικό τρόπο αλληλεπίδρασης με το αυτοκίνητο. Το Gemini θα είναι διαθέσιμο σε 16 γλώσσες. Η ενσωματωμένη σουίτα της Google προσφέρει εύκολη πλοήγηση, σχεδιασμό διαδρομών σε πραγματικό χρόνο και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα, ενώ η εφαρμογή MyNissan επιτρέπει στους οδηγούς να διαχειρίζονται τη φόρτιση και τις λειτουργίες του αυτοκινήτου από το κινητό τους. Παράλληλα, το Face ID αναγνωρίζει τον οδηγό και ενεργοποιεί αυτόματα τις προσωπικές του ρυθμίσεις, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητα.