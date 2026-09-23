Με τιμή 26.200 ευρώ το νέο υβριδικό JAECOO 5

Διαθέσιμο είναι στην Ελλάδα το JAECOO 5 στην πλήρως υβριδική (SHS-H) έκδοση, η οποία παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον.

Το σημαντικό με την υβριδική τεχνολογία Super Hybrid System (SHS-H), είναι ότι προσφέρει πλεονεκτήματα και αμιγούς ηλεκτρικής κίνησης, ενώ μειώνει δραστικά τη μέση κατανάλωση.

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Το κινητήριο σύστημα, που μεταφέρει την ισχύ στον μπροστινό άξονα, συνδυάζει έναν αποδοτικό turbo βενζινοκινητήρα 1.5 TGDi, δύο ηλεκτροκινητήρες, μια μπαταρία υψηλής απόδοσης χωρητικότητας 1,83 kWh και ένα ειδικά εξελιγμένο υβριδικό κιβώτιο ταχυτήτων (DHT). Κατά την εκκίνηση και σε χαμηλές ταχύτητες λειτουργεί ηλεκτρικά και αθόρυβα, ενώ όταν ανεβάζεις στροφές, σε υψηλές ταχύτητες, λειτουργεί το μοτέρ βενζίνης μαζί με τους ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας συνδυαστική ισχύ 224 ίππων, με 295 Nm ροπής.

Επιταχύνει σε 7,9 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα, ενώ αναπτύσσει τελική ταχύτητα 175 χλμ./ώρα.

Παρά το βάρος των άνω των 2 τόνων, κρατά χαμηλά τη μέση κατανάλωση με 5,3 λίτρα στα 100 χλμ., χαρίζοντας συνολική αυτονομία έως 905 χλμ.

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Σχεδιαστικά, η SUV σιλουέτα φέρει κάθετη μάσκα, Full LED φωτιστικά και ζάντες 18 ιντσών, ενώ στην καμπίνα ξεχωρίζουν η μεγάλη κεντρική οθόνη αφής 13,2 ιντσών, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,88 ιντσών, φέρει δερμάτινο και θερμαινόμενο τιμόνι, ενώ διαθέτει ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto, ασύρματη φόρτιση, λειτουργίες απομακρυσμένου ελέγχου, είσοδο χωρίς κλειδί (keyless), διζωνικό αυτόματο κλιματισμό , κάμερα οπισθοπορείας και άλλα χαρακτηριστικά.

Έχοντας 19 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS), οι τιμές ξεκινούν από 26.200 ευρώ, ενώ υπάρχει χρηματοδοτικό πρόγραμμα Green Credit με σταθερό επιτόκιο 7,9% και ευέλικτους όρους χρηματοδότησης.

Το μοντέλο καλύπτεται από εργοστασιακές εγγυήσεις: 7 ετών για τα μηχανικά μέρη και 8 ετών για την μπαταρία και το κύκλωμα υψηλής τάσης, και πλαισιώνεται από δωρεάν οδική βοήθεια για 7 χρόνια.

Το νέο JAECOO 5 είναι διαθέσιμο σε 10 εξουσιοδοτημένα σημεία σε όλη την Ελλάδα.