Το πρώτο τρίμηνο του 2027 έρχεται η Alpine στην Ελλάδα

Η Grand Automotive, εισαγωγέας στην Ελλάδα των μαρκών Renault και Dacia, πρόκειται να φέρει και τη μάρκα Alpine, του γαλλικού ομίλου.

Η Alpine γνωρίζει μεγάλη οργανική ανάπτυξη, χάρη στα μοντέλα της σειράς «Extraordinary Everyday»: το Alpine A290, ένα hot hatch μοντέλο που αντιπροσωπεύει ήδη το 70% των πωλήσεων, και τη νεότερη προσθήκη στη γκάμα, το Alpine A390, ένα sport fastback μοντέλο.

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Το Alpine A290 αποτελεί βασικό όχημα προσέλκυσης νέων πελατών. Αποδεικνύει ότι ο εξηλεκτρισμός μπορεί να ενισχύσει την οδηγική απόλαυση, μεταφέροντας τις επιδόσεις της Alpine σε μια νέα γενιά πελατών, συνδυάζοντας την ευελιξία στην καθημερινή χρήση, την αυθεντική οδηγική εμπλοκή και τον αδιαμφισβήτητο χαρακτήρα hot hatch της Alpine.

Βασισμένο στην πλατφόρμα AmpR Small, έχει συμπαγείς διαστάσεις με μήκος 3,990μ., πλάτος 1,820μ., ύψος 1,520μ., και μεταξόνιο 2,530μ.

Ο χαρακτήρας του καθορίζεται πρωτίστως από τη μοναδική φωτεινή του υπογραφή με τέσσερα φωτιστικά σώματα σε σχήμα «X» που παραπέμπουν σε αγωνιστικά αυτοκίνητα ράλι. Τα φαρδιά φτερά, τα πλαϊνά μαρσπιέ, το χείλος της οροφής από αλουμίνιο, η μαύρη κεραία τύπου «πτερύγιο καρχαρία», ο διαχύτης πίσω, η αεροτομή τύπου «ducktail» (ουρά πάπιας) και οι ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών συνθέτουν ένα πολύ δυναμικό σύνολο.

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Πολύ σπορ στην καμπίνα, με 10,1 ιντσών ψηφιακή οθόνη, τιμόνι με επίπεδο κάτω τμήμα, διακόπτες για το ηλεκτρικό κινητήριο σύστημα, μπάκετ καθίσματα, και 326 λίτρα χώρου αποσκευών.

Στην Ελλάδα θα προσφέρεται σε έκδοση GT Performance με 220 ίππους και 300 Nm ροπής, ενώ η μπαταρία των 52 kWh χαρίζει αυτονομία έως 380 χλμ.

Από την άλλη, το Α390 θα είναι διαθέσιμο σε έκδοση GT, με τρία ηλεκτρικά μοτέρ, ένα μπροστά και δύο πίσω, που δημιουργούν μόνιμη τετρακίνηση. Η συνδυαστική ισχύς είναι 400 ίππους με 650 Nm ροπής, και η μπαταρία 89 kWh χαρίζει έως 525 χλμ. αυτονομίας.

Στα 4,615μ. μήκος, με δυναμικά χαρακτηριστικά, πλήρως ψηφιακό κόκπιτ με μεγάλες οθόνες, και πληθώρα χαρακτηριστικών ασφάλειας, το Α390 αναμένεται να εντυπωσιάσει, καθώς εισάγει το σύστημα Alpine Active Torque Vectoring (AATV), μεταφέροντας την αίσθηση ελαφρότητας και την εμπειρία οδήγησης που συναρπάζει, οι οποίες χαρακτηρίζουν τη μάρκα, σε αυτή τη νέα για εκείνη κατηγορία.

Τα μοντέλα θα τα δούμε στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Αθήνας (3 – 11 Οκτωβρίου), και έπειτα στη μεγάλη Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού (12 – 18 Οκτωβρίου).