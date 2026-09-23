Άνω του 95% η επάρκεια ανταλλακτικών Chery στην Ελλάδα

Η Chery, η οποία αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από το Spanos Group, έχει θέσει σε προτεραιότητα την άμεση διαθεσιμότητα γνήσιων ανταλλακτικών.

Προς αυτό εξυπηρετεί τα μέγιστα το γεγονός ότι το λιμάνι του Πειραιά, το πρώτο λιμάνι της Ευρώπης, υποδέχεται τα πλοία ερχόμενα από την Κίνα.

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Έτσι, λοιπόν, η Chery διαθέτει από του 95% επάρκεια ανταλλακτικών, και περιορίζει σημαντικά τον χρόνο αναμονής για την ολοκλήρωση μιας επισκευής, ώστε κάθε όχημα να επιστρέφει το συντομότερο δυνατό στον ιδιοκτήτη του.

Ακόμη και στην περίπτωση που η επισκευή ενός Chery διαρκέσει πάνω από δύο ημέρες, με γνώμονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του κατόχου, προσφέρεται δωρεάν αυτοκίνητο εξυπηρέτησης.

Τα γνήσια ανταλλακτικά Chery έχουν σχεδιαστεί και παραχθεί σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές του κατασκευαστή, ενώ ελέγχονται και εγκρίνονται από την ίδια τη Chery.

Επίσης, η Chery επενδύει συστηματικά και στην εκπαίδευση των τεχνικών της, προσφέροντας στο δίκτυό της την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία που απαιτεί η σύγχρονη τεχνολογία των οχημάτων της, με πρωταγωνιστές τα προηγμένα αποδοτικά plug-in hybrid και πλήρως υβριδικά συστήματα Chery Super Hybrid (CSH). Σήμερα η Chery διαθέτει πάνω από 15 εξουσιοδοτημένους συνεργάτες service σε όλη την Ελλάδα, ενώ το δίκτυο επεκτείνεται διαρκώς με στόχο την ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη.