Ίδιο δίδυμο και το 2027 στη Red Bull – Ford στη Formula 1

Μετά την πρόσφατη ανανέωση του συμβολαίου του Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull – Ford έως το 2023, στη Formula 1, και ο Ισάκ Χάτζαρ επέκτεινε το συμβόλαιό του με την αυστριακή ομάδα.

Μετά από μια εξαιρετική πρώτη σεζόν (ρούκι) το 2025, ο Ισάκ κέρδισε τη θέση του στη Red Bull – Ford το 2026, αντικαθιστώντας τον Γιούκι Τσουνόντα, εντυπωσιάζοντας με την ταχύτητά του, την εργασιακή του ηθική και το φυσικό του ταλέντο στην οδήγηση αγώνων. Έγινε ο 11ος οδηγός που προέρχεται από το πρόγραμμα Red Bull Junior, ακολουθώντας τα βήματα άλλων οδηγών που αναδείχθηκαν από το ίδιο πρόγραμμα, όπως οι Σεμπαστιάν Φέτελ, Ντάνιελ Ρικιάρντο και Μαξ Φερστάπεν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ισάκ έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο καταλαμβάνοντας την 3η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix της Αυστραλίας, ενώ η πορεία του στην πρώτη του σεζόν με την Red Bull – Ford χαρακτηρίζεται από συνεχή βελτίωση. Αυτή τη στιγμή μετρά επτά συνεχόμενους τερματισμούς στην πρώτη εξάδα, αποδεικνύοντας παράλληλα την ταχύτητα και τη σταθερότητα που έπεισαν την ομάδα να επενδύσει στο μέλλον του. Το κορυφαίο στιγμιότυπο της σεζόν 2026 για εκείνον, μέχρι στιγμής, ήταν η εντυπωσιακή παρουσία του στο βάθρο στο Μονακό.

Ο Γάλλος οδηγός έχασε τα δύο προηγούμενα Grand Prix εξαιτίας τραυματισμού, αλλά θα επανέλθει αυτό το τριήμερο στο Αζερμπαϊτζάν.