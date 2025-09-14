Η Perseus Racing επέστρεψε με το Electryon Evo

Έχοντας παρακολουθήσει από κοντά, εδώ και αρκετά χρόνια, τις προσπάθειες Ελλήνων φοιτητών να διακριθούν στη μηχανολογία, μέσα από την κατασκευή μονοθεσίων διαφόρων τύπων, από βενζινοκίνητα με χαμηλή κατανάλωση, έως κινούμενα με ηλιακή ή και ηλεκτρική ενέργεια, οφείλω να ομολογήσω ότι έχω εντυπωσιαστεί με τον πάθος τους.

Τη στιγμή που οι Έλληνες φοιτητές αναζητούν πόρους με χορηγίες δεξιά και αριστερά, και έχουν κυριολεκτικά ελάχιστες υποδομές σε εξοπλισμό, όταν τα ξένα πανεπιστήμια έχουν ολόκληρα, πλήρως εξοπλισμένα φορτηγά – κινητά συνεργεία, η προσπάθεια των Ελλήνων όταν φτάνει σε διάκριση, αυτομάτως χαρακτηρίζεται ως θρίαμβος.

Ένας τέτοιος θρίαμβος έρχεται από την Perseus Racing, τη φοιτητική ομάδα Formula Student του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που μελέτησε, σχεδίασε και κατασκεύασε ένα πλήρως λειτουργικό, ηλεκτρικό μονοθέσιο.

Η περσινή χρονιά ήταν από τις πιο απαιτητικές στην ιστορία της ομάδας. Σε μόλις έναν χρόνο έθεσε ως στόχο να ολοκληρώσουν το δεύτερο ηλεκτρικό τους μονοθέσιο, το Electryon Evo κι έπειτα από οκτώ χρόνια η Perseus Racing κατάφερε να επιστρέψει στην πίστα.

Η σεζόν ξεκίνησε στην Κροατία, στον διεθνή διαγωνισμό Formula Student Alpe Adria. Μολονότι ένα τεχνικό πρόβλημα στέρησε στην ομάδα τη συμμετοχή στα δυναμικά αγωνίσματα, εντούτοις σημείωσε ήρθε η πρώτη διάκριση με την 3η θέση στο Business Plan Presentation.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, η Perseus Racing συμμετείχε στον πρώτο ελληνικό διαγωνισμό, το Formula IHU. Οι μηχανικοί της εργάστηκαν ασταμάτητα ώστε να αποκαταστήσουν το πρόβλημα και να φέρουν το μονοθέσιο πίσω στην πίστα. Η ομάδα πέρασε με επιτυχία όλους τους τεχνικούς ελέγχους και όχι μόνο αγωνίστηκε, αλλά και διακρίθηκε: 3η θέση στο Skidpad, 3η θέση στο Business Plan Presentation και 1η θέση στο Cost & Manufacturing.

Με αυτά τα αποτελέσματα, η Perseus Racing ολοκλήρωσε μια χρονιά γεμάτη χαρά και απέδειξε ότι με ομαδικό πνεύμα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα μεγάλα όνειρα. Με αισιοδοξία και ενθουσιασμό κοιτάζει ήδη την επόμενη πρόκληση.

Οι φοιτητές αξίζουν τη στήριξη των επιχειρήσεων, προκειμένου να αναδείξουν περαιτέρω τις δυνατότητές τους.