Τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τη Lepas που ήρθε από τον όμιλο Βασιλάκη

Το φθινόπωρο θα λανσάρει επίσημα στη χώρα μας ο όμιλος Βασιλάκη τη Lepas, την οποία έφερε στη χώρα μας.
Μια ακόμα κινεζική μάρκα που θέλει να σταδιοδρομήσει σε μια αγορά με πάνω από 30 κινεζικές μάρκες, η καθεμιά με τα δικά της χαρακτηριστικά.
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Η Lepas, ως premium εταιρεία του ομίλου Chery, βασίζεται στη φιλοσοφία «Drive Your Elegance», στην οποία η αισθητική, η τεχνολογία και η ανθρώπινη εμπειρία συνυπάρχουν ιδανικά σε κορυφαίο επίπεδο.
Υποσύνολο αυτή της φιλοσοφίας είναι το «Exquisite Space», που θέλει να μετατρέψει κάθε διαδρομή σε μια εκλεπτυσμένη και απολαυστική εμπειρία για τον οδηγό και τους συνεπιβάτες του.
Έτσι, προσφέρει έξυπνες λύσεις στα μοντέλα της, όπως ο έξυπνος ατμοσφαιρικός φωτισμός που προσαρμόζεται στις συνθήκες και τις προτιμήσεις των επιβατών, οι πολλοί αποθηκευτικοί χώροι και οι πρακτικές ιδέες όπως το αναδιπλούμενο τραπεζάκι στην πλάτη του καθίσματος του συνοδηγού – το οποίο, βέβαια, δεν αποτελεί καινοτομία στο χώρο της αυτοκίνησης, καθίσματα με λειτουργία θέρμανσης, εξαερισμού και μασάζ – που ενισχύουν την αίσθηση ευεξίας σε κάθε ταξίδι, και υψηλή ηχομόνωση.
Με τον τρόπο αυτό παρέχει μια ολιστική εμπειρία που κάνει πιο άνετη, εκλεπτυσμένη και ανθρωποκεντρική την μετακίνηση.