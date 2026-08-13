Τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τη Lepas που ήρθε από τον όμιλο Βασιλάκη

Το φθινόπωρο θα λανσάρει επίσημα στη χώρα μας ο όμιλος Βασιλάκη τη Lepas, την οποία έφερε στη χώρα μας.

Μια ακόμα κινεζική μάρκα που θέλει να σταδιοδρομήσει σε μια αγορά με πάνω από 30 κινεζικές μάρκες, η καθεμιά με τα δικά της χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Lepas, ως premium εταιρεία του ομίλου Chery, βασίζεται στη φιλοσοφία «Drive Your Elegance», στην οποία η αισθητική, η τεχνολογία και η ανθρώπινη εμπειρία συνυπάρχουν ιδανικά σε κορυφαίο επίπεδο.