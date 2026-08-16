Η Red Bull – Ford βρίσκεται σε τροχιά ανόδου

Προφανώς δεν ήταν το ξεκίνημα που περίμενε η Red Bull – Ford, που με δικό της πλαίσιο και σε συνεργασία με τη Ford για τη μονάδα ισχύος, δεν μπόρεσε να φανεί αμέσως ανταγωνιστική.

Κυρίως, το πλαίσιο ήταν που δεν ανταποκρίθηκε στις υψηλές απαιτήσεις, και οι αναβαθμίσεις που έφερε η ομάδα εσχάτως, βελτίωσαν την εικόνα της και αυτό φάνηκε στα αποτελέσματα, με βάθρα του Μαξ Φερστάπεν και με καλές θέσεις τερματισμού του Ισάκ Χάτζαρ.

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Η Red Bull – Ford ξεκίνησε το 2026 ως η τέταρτη ταχύτερη ομάδα της Formula 1 στη Μελβούρνη. Εμεινε πίσω λόγω της μέτριας αξιοποίησης της ενέργειας στην ισχυρή μονάδα ισχύος, ενώ είχε και κακές εκκινήσεις. Όμως, και το πλαίσιο ήταν δυσκολοοδήγητο, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Παράλληλα, εντάθηκαν οι φήμες για το μέλλον του Φερστάπεν, για επικείμενη αποχώρησή του, καθώς ο 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είναι μαχητής και δεν συμβιβάζεται με τα προβλήματα, απλά θέλει λύσεις ώστε να έχει ένα ανταγωνιστικό αυτοκίνητο για να παλέψει στην πίστα.

Η ομάδα έκανε προσπάθεια, πήρε βαθμούς, ο Φερστάπεν ήταν 2ος στην Αυστρία, 2ος στην Ουγγαρία, 3ος στον Καναδά και στο Βέλγιο, και βρίσκεται στην 6η θέση στη βαθμολογία των οδηγών, ενώ η Red Bull – Ford στην 4η θέση στη βαθμολογία κατασκευαστών.

Το ζήτημα είναι η Red Bull – Ford να καταφέρει να διατηρήσει αυτόν τον ρυθμό ανάπτυξης. Ο Φερστάπεν είναι εδώ και ο Χάτζαρ από κοντά, με τερματισμούς στην εξάδα.