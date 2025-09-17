Η Συμμαχία Renault – Nissan – Mitsubishi και τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα

Η στρατηγική Συμμαχία του ομίλου Renault, της Nissan και της Mitsubishi Motors στην Ευρώπη, εισέρχεται πλέον σε μια νέα φάση μέσω της συνεργασίας τους στην καινοτομία στα ηλεκτρικά οχήματα και στις βιομηχανικές συνέργειες.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Συμμαχίας, που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις αιχμής του Ampere Douai, οι πρόεδροι και οι διευθύνοντες σύμβουλοι και των τριών εταιρειών εξέτασαν κοινές πρωτοβουλίες και διερεύνησαν νέους δρόμους ανάπτυξης.

Αυτή η συνεδρίαση σηματοδότησε την πρώτη επίσκεψη στο Douai για τον Ivan Espinosa, διευθύνοντα σύμβουλο της Nissan, και τον Takao Kato, διευθύνοντα σύμβουλο της Mitsubishi Motors, καθώς και το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Συμμαχίας για τον Francois Provost, ως νεοδιορισμένο διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Renault, μαζί με τον Jean-Dominique Senard, πρόεδρο.

Η συνάντηση υπογράμμισε τη δέσμευση της Συμμαχίας να παρέχει ηλεκτρικά οχήματα αιχμής προσαρμοσμένα στους Ευρωπαίους πελάτες.

Η Nissan και η Mitsubishi Motors επέλεξαν την Ampere ως τον αξιόπιστο συνεργάτη τους, αξιοποιώντας το ισχυρό και ανταγωνιστικό οικοσύστημά της. Η Ampere έχει αναπτύξει και τώρα προετοιμάζεται να κατασκευάσει τα τελευταία πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα της – το καθένα σχεδιασμένο με την ταυτότητα της κάθε μάρκας: το ολοκαίνουργιο Nissan Micra και την επόμενη γενιά Mitsubishi Eclipse Cross. Αυτά τα οχήματα θα κατασκευαστούν στις προηγμένες πλατφόρμες AmpR Small και AmpR Medium της Ampere, αντίστοιχα. Και τα δύο μοντέλα προετοιμάζονται αυτήν τη στιγμή στο εργοστάσιο του Douai, με εμπορικές κυκλοφορίες προγραμματισμένες για τα τέλη του 2025.

Μάλιστα, το Mitsubishi Eclipse Cross, που θα αποκαλυφθεί σήμερα 17 Σεπτεμβρίου, είναι το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό SUV της μάρκας για την Ευρώπη και το πρώτο όχημα Mitsubishi που παράγεται στη Γαλλία.

Σημειώνουμε ότι το εργοστάσιο του Douai παράγει 100% ηλεκτρικά οχήματα από τον Μάιο του 2023, έχοντας υποστεί μια σημαντική μεταμόρφωση, καθώς επενδύθηκαν 550 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή μιας νέας ευέλικτης γραμμής παραγωγής εξοπλισμένης με τις δύο αρθρωτές πλατφόρμες, ενώ υπάρχει και νέο εργαστήριο για τη συναρμολόγηση μπαταριών.

Το εργοστάσιο κατασκευάζει τώρα έξι ηλεκτρικά μοντέλα για τέσσερις μάρκες Renault, Nissan, Mitsubishi Motors και Alpine: Το 100% ηλεκτρικό Renault Megane E-Tech (2022), το Renault Scenic E-Tech Electric (2024) και το Renault R5 E-Tech Electric (2024), το Alpine A290 (2024), το Nissan Micra EV (2025) και το Mitsubishi Eclipse Cross (2025)

Το εργοστάσιο είχε παραγωγή 50.729 μονάδων το 2023 και 89.527 μονάδων το 2024.