Η Θήβα στο επίκεντρο του ράλι Στερεάς Ελλάδας

Από το 2023 το ράλι Στερεάς Ελλάδος έχει καθιερωθεί ως αναπόσπαστο κομμάτι του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλι Χώματος, ενώ προσμετρά και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι Ιστορικών αυτοκινήτων.

Το 4ο Ράλι Στερεάς Ελλάδας διοργανώνεται από το Σωματείο «Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής» (ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.), και θα έχει επίκεντρο τη Θήβα, με το Service Park, και το αρχηγείο της διοργάνωσης.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 25 Απριλίου, μετά τον Τεχνικό Έλεγχο, θα πραγματοποιηθεί το shakedown του αγώνα σε διαδρομή μήκους 4,08 χιλιομέτρων, ενώ το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Πανηγυρική Εκκίνηση.

Το αγωνιστικό κομμάτι του αγώνα θα διεξαχθεί την Κυριακή 26 Απριλίου, με την εναρκτήρια ειδική διαδρομή «Θήβα», μήκους 14,91 αγωνιστικών χιλιομέτρων. Θα ακολουθήσουν οι ειδικές διαδρομές «Νεοχωράκι», μήκους 13,62 χιλιομέτρων, και «Μοσχοπόδι», μήκους 17,71 χιλιομέτρων.

Μετά το ημίωρο Service στη Θήβα το μεσημέρι θα επαναληφθούν οι ίδιες ειδικές διαδρομές, και θα ακολουθήσει ο τερματισμός του αγώνα και οι απονομές το απόγευμα.

Να σημειωθεί ότι τα Ιστορικά αυτοκίνητα θα εκκινούν πρώτα, με τον αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλι Ιστορικών Αυτοκινήτων να ολοκληρώνεται μετά την τρίτη Ειδική Διαδρομή του 4ου Ράλι Στερεάς Ελλάδας. Τα συνολικά αγωνιστικά χιλιόμετρα του αγώνα ανέρχονται σε 92.48 χλμ. και το συνολικό μήκος είναι 136.29 χλμ.