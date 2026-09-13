Οδηγός της ημέρας στο Grand Prix της Formula 1 στη Μαδρίτη, ο Max Verstappen

Ακόμα να χωνέψει την απόφαση της ομάδας του ο Μαξ Φερστάπεν, να παραχωρήσει δυο θέσεις στο ξεκίνημα του Grand Prix της Formula 1 στη Μαδρίτη.

Ο 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, είχε ξεκινήσει από την 3η θέση τον αγώνα, και στην δεύτερη στροφή, πιεζόμενος από τη Ferrari του Λιούις Χάμιλτον, προκειμένου να μη συγκρουστούν βγήκε εκτός πίστας και όταν επανήλθε ήταν μπροστά τόσο από τον Βρετανό, όσο και από τον Κίμι Αντονέλι της Mercedes.

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Με τους αγωνοδίκες να σκέφτονται τη διερεύνηση του περιστατικού, η ομάδα του Ολλανδού αποφάσισε και έδωσε εντολή να παραχωρήσει τις δύο θέσεις σε Αντονέλι και Χάμιλτον.

Ο Φερστάπεν αφού εξέφρασε με σκληρά λόγια την αντίρρησή του υπάκουσε.

Στη συνέχεια, κυνηγώντας τον Χάμιλτον, πέρασε, τη στιγμή που ο Βρετανός ήταν έτοιμος να εγκαταλείψει από πρόβλημα στα φρένα.

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Και όταν ο Νόρις που ήταν επικεφαλής του αγώνα αντιμετώπισε πρόβλημα στην αλλαγή ελαστικών στα πιτς, πέρασε δεύτερος στον αγώνα.

Ο Λορέν Μίκις, επικεφαλής της ομάδας, δικαιολόγησε την απόφαση ότι αν οι αγωνοδίκες τιμωρούσαν τον Φερστάπεν θα ήταν με ποινή 5 ή 10 δευτερολέπτων, που θα ισοδυναμούσε με μεγαλύτερη ζημιά, ενώ εκ των υστέρων δεν μπορεί να πει κάποιος αν θα έπρεπε να περιμένει η ομάδα μήπως συμβεί κάτι με τους προπορευόμενους οδηγούς.

Όπως και να έχει, η αγωνιστική ικανότητα του Φερστάπεν του έδωσε τη 2η θέση, αφού κρατήθηκε ιδανικά μπροστά από τον Νόρις, και αναδείχθηκε σε οδηγό της ημέρας.