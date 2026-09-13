Ο Oliver Solberg πηγαίνει για τη νίκη στο WRC της Χιλής

Με δύο κερδισμένες ειδικές διαδρομές στις 6 της χθεσινής, δεύτερης ημέρας του 14ου ράλι του WRC για φέτος, ο Όλιβερ Σόλμπεργκ διατηρεί τα ηνία του αγώνα.

Ο Σουηδός επίδοξος παγκόσμιος πρωταθλητής, βρίσκεται 19,1 δευτ. μπροστά από τον ομόσταβλό του Έφιν Έβανς, ο οποίος προηγείται στη βαθμολογία, ενώ τρίτος και μόλις 1,3 πίσω από τον Έβανς, βρίσκεται ο Σεμπαστιάν Οζιέ, επίσης με Toyota.

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Η έκβαση του αγώνα είναι πολύ σημαντική, καθώς αν κερδίσει ο Σόλμπεργκ αναπτερώνει τις ελπίδες τίτλου, πηγαίνοντας σε δύο αγώνες – φωτιά στο τέλος της σεζόν, ενώ αν ο Έβανς κρατηθεί δεύτερος και πάρει αρκετούς βαθμούς θα ανασάνει αρκετά. Κι αυτό διότι ο Οζιέ μόνο με νίκες απειλεί βάσιμα για τον τίτλο, ενώ ο Σάμι Παχάρι, επίσης με Toyota, που απέχει 20 βαθμούς από τον Έβανς, έχοντας προβλήματα στον αγώνα, είναι 5ος και πολύ μακριά από θέσεις βάθρου. Ίδωμεν…

Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα, καθώς απομένουν 71,2 χλμ. αγώνα, με τον 9 φορές πρωταθλητή Οζιέ, ο οποίος χθες κέρδισε 4 ειδικές διαδρομές να θέλει να επιτεθεί περισσότερο.

Ο Αντριέν Φορμό με Hyundai είναι 4ος στον αγώνα και κοντά σε θέση βάθρου, 10,7 δευτερόλεπτα πίσω από τον Οζιέ.

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Ο Εζαπέκα Λάπι, κι αυτός με Hyundai i20N Rally1, είναι 6ος, μπροστά από τον Τζος ΜακΕρλιν της M-Sport Ford με Puma, ενώ και ο Τζον Άρμστρονγκ με το άλλο Ford Puma Rally1 ανατράπηκε και εγκατέλειψε.

Τουμπάρισμα και εγκατάλειψη για τον Τιερί Νεβίλ με Hyundai, όπως και για τον Νικολάι Κριαζίν στο WRC2.