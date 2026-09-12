Με ρεκόρ πίστας στον Άγιο Μαρίνο ο Marco Bezzecchi πήρε την pole position για το Sprit και το Grand Prix του MotoGP

Ένας εκπληκτικός Μάρκο Μπετσέκι με την εργοστασιακή Aprilia έχει εμφανιστεί στην πίστα του Μιζάνο, στον Άγιο Μαρίνο, για τον 14ο αγώνα του MotoGP.

Ο Ιταλός έκανε ρεκόρ πίστας πριν από λίγο, κατακτώντας την pole position, από την οποία θα ξεκινήσει σήμερα το απόγευμα στις 4 τον αγώνα Sprint, και αύριο το μεσημέρι στις 3, το μεγάλο Grand Prix.

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Ο Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ducati έμεινε δεύτερος με διαφορά σχεδόν δύο δεκάτων του δευτερολέπτου, ενώ ο Φερμίν Αλντεγκέρ της Gresini, προερχόμενος από το Q1, με τη Ducati, συμπλήρωσε την πρώτη σειρά της εκκίνησης.

Στη δεύτερη σειρά από ην 4η θέση ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46 Ducati, και στην 5η θέση ο επικεφαλής της βαθμολογίας, Χόρχε Μαρτίν με την εργοστασιακή Aprilia.

Στη δεύτερη σειρά με πολύ καλό χρόνο ο Λούκα Μαρίνι με τη Honda.

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Στην 3η σειρά της εκκίνησης ο Πέδρο Ακόστα με εργοστασιακή ΚΤΜ, ο Φράνκο Μορμπιντέλι με την άλλη VR46, και ο Αλεξ Μάρκεθ με τη Ducati Gresini.

Πιο πίσω, ο Ραούλ Φερνάντσες της Trackhouse Aprilia, ο Ζοάν Ζαρκό με τη Honda LCR και ο Πολ Εσπαργκαρό της Tech3 ΚΤΜ.

Ο Φραντσέσκο Μπανιάια θα ξεκινήσει από τη 14η θέση με την εργοστασιακή Ducati.

Με 21 μοτοσυκλέτες σήμερα το Sprint και αύριο το Grand Prix.