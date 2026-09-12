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Με ρεκόρ πίστας στον Άγιο Μαρίνο ο Marco Bezzecchi πήρε την pole position για το Sprit και το Grand Prix του MotoGP

Ο Ιταλός στην πατρίδα του θέλει να εντυπωσιάσει και να πλησιάσει την κορυφή της βαθμολογίας
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Δημήτρης Μπαλής
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Ένας εκπληκτικός Μάρκο Μπετσέκι με την εργοστασιακή Aprilia έχει εμφανιστεί στην πίστα του Μιζάνο, στον Άγιο Μαρίνο, για τον 14ο αγώνα του MotoGP.

Ο Ιταλός έκανε ρεκόρ πίστας πριν από λίγο, κατακτώντας την pole position, από την οποία θα ξεκινήσει σήμερα το απόγευμα στις 4 τον αγώνα Sprint, και αύριο το μεσημέρι στις 3, το μεγάλο Grand Prix.

Ο Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ducati έμεινε δεύτερος με διαφορά σχεδόν δύο δεκάτων του δευτερολέπτου, ενώ ο Φερμίν Αλντεγκέρ της Gresini, προερχόμενος από το Q1, με τη Ducati, συμπλήρωσε την πρώτη σειρά της εκκίνησης.

Στη δεύτερη σειρά από ην 4η θέση ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46 Ducati, και στην 5η θέση ο επικεφαλής της βαθμολογίας, Χόρχε Μαρτίν με την εργοστασιακή Aprilia.

Στη δεύτερη σειρά με πολύ καλό χρόνο ο Λούκα Μαρίνι με τη Honda.

Στην 3η σειρά της εκκίνησης ο Πέδρο Ακόστα με εργοστασιακή ΚΤΜ, ο Φράνκο Μορμπιντέλι με την άλλη VR46, και ο Αλεξ Μάρκεθ με τη Ducati Gresini.

Πιο πίσω, ο Ραούλ Φερνάντσες της Trackhouse Aprilia, ο Ζοάν Ζαρκό με τη Honda LCR και ο Πολ Εσπαργκαρό της Tech3 ΚΤΜ.

Ο Φραντσέσκο Μπανιάια θα ξεκινήσει από τη 14η θέση με την εργοστασιακή Ducati.

Με 21 μοτοσυκλέτες σήμερα το Sprint και αύριο το Grand Prix.

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