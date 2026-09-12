Σκληρή μάχη στη Χιλή για το WRC με μικρές διαφορές

Η βροχή που έπεσε την Πέμπτη στη Χιλή, πριν το ξεκίνημα του αγώνα χθες, του 12ου από τους 14 του πρωταθλήματος WRC, άλλαξε τα δεδομένα υπέρ αυτών που έμπαιναν πρώτοι στις ειδικές διαδρομές.

Σε λασπωμένοι επιφάνεια, οι πρώτοι οδηγοί έβρισκαν πιο καθαρές γραμμές, ενώ οι επόμενοι αντιμετώπιζαν χαντάκια που είχαν διανοιχτεί και τους έκοβαν χρόνο.

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Έτσι, ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Έλφιν Έβανς, που έμπαινε πρώτος στις ειδικές, έκανε καλούς χρόνους, κέρδισε μια ειδική διαδρομή, όμως ακόμα καλύτερους έκανε ο ομόσταβλός του στην Toyota, με το Yaris GR Rally1, Όλιβερ Σόλμπεργκ.

Ο Σουηδός, με δύο κερδισμένες ειδικές διαδρομές στις 6 της χθεσινής ημέρας, διατηρεί ένα οριακό προβάδισμα 10,1 δευτερολέπτων έναντι του Έβανς, ενώ τρίτος είναι με Hyundai i20N Rally 1 ο Αντριέν Φορμό, με απόσταση 18 δευτ. από την κορυφή.

Στην 4η θέση ο 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Σεμπαστιάν Οζιέ με Toyota, σε απόσταση 19,7, έχοντας μια κερδισμένη ειδική, ενώ ο Σάμι Παχάρι, που κι αυτός κέρδισε μια ειδικές διαδρομή με Toyota, είναι μόλις 2 δευτ. πίσω από τον Οζιέ.

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Ο Τιερί Νεβίλ, κι αυτός με μία κερδισμένη ειδική, με Hyundai, βρίσκεται στα 27,4 δευτ. από την κορυφή, ενώ σχεδόν ενάμιση λεπτό πίσω του, με προβλήματα, είναι το πρώτο Ford Puma Rally 1 του Τζόσουα ΜακΕρλιν.

Έξοδο και εγκατάλειψη, αλλά θα μπει με ποινή ξανά στον αγώνα σήμερα, είχε μόλις στην πρώτη ειδική διαδρομή ο Τακαμότο Κατσούτα με το Toyota.

Ο αγώνας έχει πολύ μεγάλη σημασία, καθώς απομένουν δύο ακόμα ράλι για το φινάλε της χρονιάς, με τον ανταγωνισμό να είναι σκληρός.

Στη βαθμολογία προηγείται ο Έβανς με 216 βαθμούς, τον ακολουθεί ο καταπληκτικός Παχάρι που κέρδισε τα τρία τελευταία ράλι, με 196 βαθμούς, ο Σόλμπεργκ με 170, ο Κατσούτα με 160. Μαθηματικά, ελπίδες τίτλου έχουν και οι Φορμό με 149 βαθμούς και Οζιέ με 148, όμως είναι πολύ δύσκολη η θέση του.

Συνέχεια σήμερα με ακόμα 6 ειδικές διαδρομές.