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Ο Antonelli με Mercedes ταχύτερος σήμερα στα ελεύθερα δοκιμαστικά για το Grand Prix της Formula 1 στη Μαδρίτη

Στη νέα πίστα είχαμε 5 ατυχήματα στο δεύτερο σκέλος των δοκιμαστικών και 1 ατύχημα στο πρώτο σκέλος
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Δημήτρης Μπαλής
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Σε μια νέα πίστα των 5,4 χλμ., στην οποία δεν έχουν τρέξει ξανά, στη Μαδρίτη, οι οδηγοί πήγαν σε αχαρτογράφητα νερά, για το 14ο Grand Prix της φετινής Formula 1.

Μπορεί σε προσομοίωση να «έτρεξαν» την πίστα, αλλά στην πραγματικότητα η πρώτη γνωριμία ήταν σήμερα, με τα δύο σκέλη των ελεύθερων δοκιμαστικών, ενώ τους δυσκόλεψε αρκετά η στροφή 17 (δεξιά), καθώς αρκετοί έβγαιναν εκτός αγωνιστικής γραμμής στην έξοδο, υποπίπτοντας σε παράβαση των ορίων της πίστας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πρώτο σκέλος είχαμε μόνο 1 ατύχημα, αλλά στο δεύτερο σκέλος, που οι οδηγοί πίεσαν παραπάνω τα μονοθέσια, είχαμε 5 ατυχήματα.

Κορυφαίο χρόνο έκανε ο Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes. Ο επικεφαλής της βαθμολογίας και νικητής του προηγούμενου Grand Prix στη Μόντσα, άφησε πίσω του τις δύο Ferrari των Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον, ενώ εξαιρετικό, 4ο χρόνο έκανε ο Αρβιντ Λίντμπλαντ με Racing Bulls – Ford, πριν τη χτυπήσει και της κάνει επισκευάσιμη ζημιά.

Ακολούθησαν σε χρόνους ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes, ενώ πολύ κοντά του ήταν ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull – Ford, αλλά 4 δέκατα του δευτερολέπτου πιο αργός από τον Αντονέλι.

Ο Οσκαρ Πιάστρι με τη McLaren είχε τον 7ο χρόνο, ενώ ο ομόσταβλός του Λάντο Νόρις δεν πήρε μέρος στη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος.

Τη δεκάδα των χρόνων συμπλήρωσαν ο Γιούκι Τσουνόντα με τη Racing Bulls – Ford, ο Εστεμπάν Οκόν με τη Haas και ο Λίαμ Λόουσον με τη Red Bull – Ford.

Τελευταίους χρόνους και πάλι τα μονοθέσια των Cadillac και Aston Martin.

Αύριο θα έχουμε το τρίτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών και αργότερα τις κατατακτήριες για την pole position.

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