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Ο Marc Marquez κέρδισε τον Marco Bezzecchi στο Sprint του MotoGP στον Άγιο Μαρίνο:

Ο Ισπανός αναβάτης της Ducati, μείωσε τη διαφορά του από τον επικεφαλής Jorge Martin που τερμάτισε 3ος
Marc Marquez of Ducati
Δημήτρης Μπαλής
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Μπορεί στον Άγιο Μαρίνο ο Μάρκο Μπετσέκι με ρεκόρ πίστας να είχε την pole position για το Sprint σήμερα και το Grand Prix του MotoGP αύριο, εντούτοις τη νίκη πανηγύρισε ο Μαρκ Μάρκεθ.

Ο εργοστασιακός αναβάτης της Ducati μπόρεσε από τη 2η θέση στην εκκίνηση να στρίψει πρώτος και να μείνει εκεί για 13 γύρους μέχρι το πέσιμο της καρό σημαίας.

Ο Μπετσέκι συμβιβάστηκε με τη 2η θέση, μειώνοντας στους 22 βαθμούς τη διαφορά του από τον ομόσταβλό του στην εργοστασιακή Aprilia, Χόρχε Μαρτίν, αλλά ο Μάρκ Μάρκεθ μείωσε ακόμα περισσότερο, στους 14 βαθμούς.

Στην 4η θέση ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο με τη Ducati VR46, μπροστά από τον Αλεξ Μάρκεθ με τη Ducati Gresini, ενώ 6ος τερμάτισε ο Πέδρο Ακόστα με την εργοστασιακή ΚΤΜ.

Τη βαθμολογούμενη 9άδα έκλεισαν ο Ραούλ Φερνάντες με Aprilia Trackhouse, ο Φερμίν Αλντεγκέρ με Ducati Gresini και ο Λούκα Μαρίνι με την εργοστασιακή Honda.

Στη 13η θέση ο Φραντσέσκο Μπανιάια με την εργοστασιακή Ducati.

Αύριο στις 3 το μεσημέρι το μεγάλο Grand Prix.

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